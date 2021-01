Daydreamer, Can Yaman pronto a recitare con Alessandra Mastronardi in Sandokan

Anticipazioni TV

La star di Daydreamer, Can Yaman, potrebbe aver trovato la sua protagonista femminile per Sandokan nella bella e talentosa Alessandra Mastronardi.

La notizia che il remake di Sandokan avrebbe visto la luce ha entusiasmato i telespettatori, soprattutto quando è stato annunciato che il leggendario personaggio sarebbe stato interpretato dal sex symbol Can Yaman. Al fianco della star di Daydreamer potrebbe esserci, oltre al già confermato Luca Argentero, la bella e talentosa Alessandra Mastronardi.

Daydreamer, Can Yaman sul set con Alessandra Mastronardi

Can Yaman continua la sua scalata al successo, dopo aver raccolto consensi grazie alla sua interpretazione in Daydreamer. Nella Soap turca, in onda su Canale5, la star turca interpreta l’affascinante Can Divit, un fotografo conosciuto a livello internazionale che torna a Istanbul per sostituire il padre Aziz alla guida dell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika. Qui, Can si innamora di Sanem Aydin ma la loro sarà una storia d'amore tormentata, segnata dalle bugie della giovane stagista e dalle forti reazioni del Divit. Ormai idolo delle fan italiane, lo Yaman è stato scelto per interpretare il leggendario personaggio di Sandokan nel remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta che consacrò Kabir Bedi. Il nuovo progetto della Lux Vide vedrà Can sul set con Luca Argentero, che impersonerà il luogotenente Yanez.

Alessandra Mastronardi si unisce al Cast di Sandokan?

Nelle ultime ore sono trapelate nuove informazioni sul cast della serie tv, di cui farà parte anche Alessandro Preziosi nei panni del colonnello Sir William Fitzgerald, che annunciano anche la presenza di Alessandra Mastronardi. L’attrice italiana, che ha riscosso successo anche all’estero, vestirà i panni della Perla di Labuan ovvero Lady Marianna Guillonk. La conferma ufficiale non è ancora arrivata ma la presenza della Mastronardi sembra data per certa e ha scatenato la curiosità dei fan. La protagonista de L’Allieva, infatti, è amatissima dal pubblico e non c’è dubbio che formerebbe una bella coppia con lo Yaman. L’attore turco, nel frattempo, è finito al centro delle indiscrezioni per la sua love story con Diletta Leotta, alla quale ha fatto una dedica speciale su Instagram.

