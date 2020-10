Daydreamer: Can Yaman, ospite a Verissimo, delude le Fan italiane. E' Polemica!

Anticipazioni TV

Can Yaman, star di Daydreamer, si trova in Italia per partecipare a Verissimo, ma delude le Fan della Soap con il suo nuovo Taglio di Capelli che non convince.

Can Yaman si trova in Italia per presenziare ad alcuni programmi di Canale 5 e le fan di Daydreamer sono in estasi. Le fedeli telespettatrici della Soap turca, che segue le peripezie amorose di Can Divit e Sanem Aydin, si sono radunate fuori dallo studio di Verissimo sperando di incontrare l’affascinante attore, ma sono rimaste profondamente deluse da un dettaglio non del tutto trascurabile.

Daydreamer, Can Yaman ospite a Verissimo: le Fan deluse dall'attore

Daydreamer è una delle Soap più amate di Canale 5. Le telespettatrici italiane si sono appassionate immediatamente alla tormentata, ma romanticissima, storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Nelle nuove Puntate della serie il fotografo e la stagista, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozdemir, continuano a cercare la strada per la felicità affrontando nuovi, e pericolosi ostacoli, con l’aiuto di fedeli amici della Fikri Harika. Sul set di Erkenci Kus è nata una sintonia particolare tra Demet e Can, tanto che le fan hanno ipotizzato che tra i due attori ci fosse un Flirt, anche se i diretti interessati hanno ripetuto più volte di essere semplici amici. Mentre la Ozdemir dimentica il collega con un nuovo attore, lo Yaman è volato a Roma per incontrare Ferzan Ozpetek. Si vocifera di diversi mesi, infatti, che il noto regista voglia il sensuale attore turco nel Cast del suo prossimo film. Ospite del Bel Paese, che ama molto avendo studiato presso una scuola italiana durante l’adolescenza, Can ha deciso di presenziare anche in alcuni programmi di Mediaset. Stando alle indiscrezioni, si presume che lo Yaman abbia tirato un inaspettato bidone a Barbara d’Urso, dopo l’intervista dello scorso anno a Live - Non è la d'Urso che fece furore tra il pubblico, scegliendo il salotto di Verissimo e l’eleganza di Silvia Toffanin.

Can Yaman crea polemica tra le Fan di Daydreamer: ecco perché

Venute a conoscenza della presenza di Can Yaman in Italia, le fan di Daydreamer hanno letteralmente assediato l’hotel dell’attore, in attesa di poterlo ammirare da vicino in tutta la sua bellezza. Il mancato rispetto delle regole sul distanziamento sociale ha fatto discutere, soprattutto in un momento delicato per i contagi da Coronavirus. La star di Erkenci Kus, tuttavia, è stato molto attento a non togliere mai la mascherina e a non avvicinarsi all’orda delle sue sostenitrici, nonostante gli incitamenti, così da rispettare tutte le norme vigenti. Dopo aver salutato la Capitale e l’amico Ozpetek, lo Yaman è volato a Milano per presenziare nello studio di Verissimo. L’elegante Silvia Toffanin, infatti, ha avuto il piacere di ospitare la star turca nel suo salotto pomeridiano e l’intervista, con tutta probabilità, andrà in onda sabato 12 ottobre 2020 su Canale 5. Concluse le registrazioni, Can è uscito dagli studi trovano, ancora una volta, una folla di fan ad aspettarlo. Questa volta, tuttavia, qualcosa è andato storto con le sue sostenitrici che sono rimaste deluse dal suo nuovo Taglio di capelli. L’attore, infatti, ha tagliato la folta e indisciplinata chioma che caratterizza il suo personaggio di Can Divit in Daydreamer, avendo dovuto trascorrere del tempo nell’esercito per la leva militare. Tornato sul set di Bay Yanlis, che purtroppo è stata cancellata prima del previsto per mancanza di ascolti, Can ha optato per un taglio meno appariscente e piuttosto corto. Secondo le sostenitrici dello Yaman, tuttavia, questa acconciatura farebbe perdere fascino all’attore, e tutte sperano che il turco torni a portare il codino molto presto...

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.