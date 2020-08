Daydreamer, Can Yaman ha una Donna ideale: Ecco chi è...

Anticipazioni TV

La star di Daydreamer, Can Yaman, fa una rivelazione sul suo prototipo di Donna ideale e sul suo rapporto con Demet Ozdemir, collega della Soap Opera Turca.

Can Yaman continua al sua ascesa al successo grazie a Daydreamer. L’attore turco è ormai una vera e propria icona sexy in Italia e si è guadagnato un folto numero di fan. Finalmente, l’attore ha parlato del suo prototipo di donna ideale e del rapporto con Demet Ozdemir, la bellissima interprete di Sanem Aydin nella soap turca che sta spopolando su Canale 5.

Daydreamer, Can Yaman si sbottona su Demet Ozdemir

Dopo il successo di Bitter Sweet e Daydreamer, le fan italiane hanno iniziato ad idolatrare Can Yaman. Del resto è impossibile non notare la bellezza statuaria dell’attore turco, che ama molto il Bel Paese e parla anche un italiano molto fluente. Carisma, sensualità e un pizzico di mistero accompagnano Can verso l’Olimpo delle icone sexy. Nonostante la fama e il suo fascino, Yaman è ancora single e in molti si chiedono se l’attore non abbia un flirt segreto con Demet Ozdemir.

Del resto, l’alchimia tra i due attori turchi è innegabile e il set di Daydreamer si è acceso più volte per le loro scene passionali. Terminate le riprese, diversi rumors riportavano di una presunta frequentazione tra i due, avallata anche dalla conferma di Can che ha ammesso di aver trovato una sintonia particolare con la Ozdemir. Intervistato dal settimanale ufficiale di Daydreamer, lo Yaman è tornato sull’argomento e ha, finalmente, spiegato la natura del suo rapporto con la bella Demet:

Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene. Ci siamo conosciuti per la prima volta con Demet sul set di Daydreamer. Io però già seguivo le cose che faceva lei e mi piacevano. Avere Demet nel progetto è stato anche un fattore importante nella mia decisione di farlo, perché la comunicazione e l’energia con il tuo partner passano al pubblico come uno specchio. Demet è iperattiva ed è stato divertente lavorare insieme. A volte ci siamo divertiti così tanto che i nostri compagni di squadra avevano difficoltà a stare al passo con la nostra energia.

Daydreamer, Can Yaman ha una donna ideale

Le fan di Can hanno ancora un chance per conquistare l’attore, anche se i gusti del turco in fatto di donne sono ben precisi e rispondere a tutte le caratteristiche non è un affare da poco. Lo Yaman ha fatto al magazine della soap turca un vero e proprio identikit sulla sua donna ideale:

Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a ‘maschiaccio’ o parlano a voce alta. Non mi piacciono neppure quelle che si mostrano come donne misteriose. La mia ragazza ideale deve essere vivace, ma anche una sorta di rifugio. L’impressione, l’aura, il profumo e il tono della voce sono importanti per me. Adoro le donne belle ed eleganti che hanno fascino, energia. I cliché sulla bellezza non mi appartengono. Sono attratto dalle donne che hanno una visione del mondo, una conoscenza e un’idea e che hanno uno spirito che fa la differenza in loro. Sarebbe bello stare con una donna che mi possa trasformare nella versione migliore di me stesso.

La caccia è aperta e con la conferma che Demet, che è stata aspramente criticata per il suo corpo, non è una minaccia, tutte le pretendenti possono tentare di farsi notare dall’affascinante Can.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.