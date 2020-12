Daydreamer, Can Yaman fa una Dedica speciale ad un Protagonista della Soap...

Anticipazioni TV

Can Yaman dedica una canzone a Anil Celik, CeyCey di Daydreamer, e i fan della Soap turca impazziscono su Instagram.

Can Yaman è il tenebroso e affascinante Can Divit in Daydreamer. L’attore turco ha conquistato il pubblico di Canale5, vestendo i panni del capo della Fikri Harika, e ha ammesso di essere rimasto profondamente legato al personaggio. Così, quando lo Yaman ha sorpreso un protagonista di Erkenci Kus con una dedica su Instagram, il pubblico ha iniziato a sognare.

Daydreamer, Can Yaman sorprende con una Dedica su Instagram

Daydreamer piace propio a tutti, avvicinando ogni sorta di fascia d’età al mondo delle Soap. La serie tv turca ha come protagonisti Can Yaman e l’affascinante Demet Ozdemir, entrambi baciati dalla fortuna e dal successo dopo la messa in onda delle Puntate di Erkenci Kus su Canale5. Il bellissimo e statuario attore turco è diventato il sogno proibito di moltissime spettatrici, confessando di sentirsi molto a suo agio nei panni del fotografo Can Divit. Romantico ma diffidente, riservato e amante dell’avventura, il capo della Fikri Harika ha stregato tutti perso l’attore che lo ha interpretato con tanta dovizia. In Italia, Daydreamer è stato sospeso in attesa del nuovo anno che porterà con sé ulteriori colpi di scena e metterà in discussione la storia d’amore tra Sanem e Can, ma le riprese in Turchia sono terminate circa due anni fa. Il cast della Soap è rimasto in contatto, nonostante gli impegni lavorativi degli attori li abbiano separati fisicamente per lungo tempo.

Can Yaman e Anil Celik, amicizia speciale dopo Daydreamer

In particolare, lo Yaman ha ammesso più volte di aver costruito un’amicizia molto solida con la bella Demet, negando tuttavia che tra loro ci sia mai stato un flirt, e con Anil Celik. L’attore, che ha svelato un segreto sul personaggio di CeyCey, si è unito a Can sul set della deludente Bay Yanlis impersonando il barman del locale super chic gestito dal sex symbol. I due attori hanno stretto ancora di più il legame che li univa, apparendo spesso insieme anche sui social networks. Durante questo pigro weekend natalizio, trascorso a casa con i propri cari nel rispetto delle regole, lo Yaman ha passato buona parte della giornata a leggere l’ultimo libro di Ferzan Ozpetek e ad ascoltare buona musica. La canzone ‘Think about It’ di Dennis Lloyd ha portato a galla alcuni ricordi, probabilmente legati al set, e Can ha deciso di omaggiare l’amico Anil dedicandogli questa famosa canzone. I fan di Daydreamer si sono inteneriti, pensando al bizzarro duo formato dall’eccentrico CeyCey e al poderoso Can e hanno risposto su Instagram con molti commenti positivi.

