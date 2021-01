Daydreamer, Can Yaman fa una Dedica romantica su Instagram: è amore con Diletta Leotta?

Anticipazioni TV

Can Yaman, protagonista di Daydreamer, si sbilancia su Instagram con una dedica molto romantica. L'attore turco pensa a Diletta Leotta?

Can Yaman è innamorato? L’affascinante protagonista di Daydreamer fa una dedica molto romantica su Instagram, corredata da una foto scattata sul set del nuovo spot diretto da Ferzan Ozpetek, e i fan si scatenano pensando alla love story con Diletta Leotta.

Daydreamer, Can Yaman si sbilancia su Instagram: la romantica Dedica

Can Yaman è l’uomo del momento. Venerato dalle fan di Daydreamer, che si sono innamorate del personaggio di Can Divit e del carisma dell’attore turche, ricercato da registi del calibro di Ferzan Ozpetek e conteso da migliaia di donne, pronte a tutto per accaparrarsi il sex symbol più in vista dell’anno. Sembra, tuttavia, che il cuore di Can sia stato conquistato da una nota reporter sportiva, anch’essa tra le donne più affascinanti d’Italia. Stiamo parlando di Diletta Leotta che, tornata single durante l’estate, è stata pizzicata in compagnia del bel turco durante una cena a Roma. Lo Yaman si trovava nella Capitale per girare il nuovo spot di un noto marchio alimentare nostrano, diretto dal maestro Ozpetek che non nasconde di avere un debole per il connazionale e per la sua dote recitativa. Quando il gossip si è diffuso a macchia d’olio sul web, tuttavia, Can ha avuto una reazione inaspettata scegliendo di chiudere il suo account Twitter e limitare i commenti sotto ai post di Instagram.

È amore tra Diletta Leotta e la star di Daydreamer?

Del resto, lo Yaman non ha mai nascosto di essere piuttosto geloso della sua vita privata e poco incline ad essere al centro di pettegolezzi, che possano mettere in cattiva luce la sua carriera d’attore. L’interprete di Can Divit ha atteso che la notizia passasse in secondo piano, per tornare attivo sui social ma proprio il suo ritorno ha creato ulteriori polemiche. Can, infatti, ha fatto una dedica molto romantica corredata da una foto in bianco e nero scattata durante le riprese dello spot. Nel testo, lo Yaman cita la romantica canzone “Il cielo in una stanza” del mito Gino Paoli. I fan dell’attore hanno ipotizzato che le dolci parole fossero rivolte a Diletta, che nel frattempo ha scelto di cadere nel silenzio stampa e parlare esclusivamente del suo lavoro e dei suoi impegni sui campi sportivi per DAZN. La coppia verrà allo scoperto o si tratta di un fuoco di paglia? Nel frattempo, i fan di Daydreamer sono in rivolta dopo che la Soap è stata cancellata dalla prima serata di Canale5 e chiedono alla rete di scegliere una programmazione definitiva per le nuove Puntate.

Scopri le ultime news su Daydreamer.