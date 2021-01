Daydreamer, Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Tutti i dettagli sull'indiscrezione

Anticipazioni TV

La speaker Anna Pettinelli nelle ultime ore ha divulgato un'indiscrezione, secondo cui fonti certe vedono il bell'attore turco di Daydreamer impegnato in un flirt con la reporter sportiva.

Nelle ultime ore sta circolando una voce che ha scosso non poco il pubblico femminile italiano e probabilmente non solo. Protagonista della vicenda è infatti il sex symbol Can Yaman, l’attore turco protagonista della soap in onda su Canale 5, Daydreamer - Le ali del sogno, il quale sembrerebbe essere stato sorpreso in atteggiamenti intimi insieme a una famosa reporter italiana: l’inviata sportiva, Diletta Leotta. Yaman è da poco tornato in Italia per lavorare al fianco di Claudia Gerini nello spot della De Cecco diretto da Ferzan Ozpetek e il suo alloggio sembrerebbe risiedere nello stesso hotel della Leotta... Ma questo è solo uno degli indizi che stanno alimentato questo rumor, di cui potrete scoprire tutti i dettagli in questo articolo.

Daydreamer, Can Yaman e Diletta Leotta insieme? Anna Pettinelli lancia l’indiscrezione

A far tremare i muri - e a rischiare di provocare qualche incidente d’auto - è stata la speaker radiofonica Anna Pettinelli, che durante la sua trasmissione del mattino a RDS ha sganciato la bomba. Secondo quanto riportato dalla Prof. di canto di Amici, fonti certe rivelano che il bel Yaman e la Leotta siano stati sorpresi insieme in più di un’occasione e che tra loro ci siano persino state effusioni a dir poco passionali. Galeotto di questo presunto flirt, secondo alcuni, sarebbe l’hotel romano in cui entrambi i protagonisti di questo “peccaminoso” gossip stanno alloggiando in questo momento. Come lo sappiamo? A rivelare questo dettaglio è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso una Ig Stories. Parpiglia ha infatti criticato la Leotta per una storia pubblicata a sua volta, riguardante l’assembramento avvenuto di fronte all’hotel di Yaman, per il quale l’attore turco si è persino preso una multa.

Daydreamer, Diletta Leotta conferma involontariamente la storia con Yaman?

Ad alimentare (involontariamente?) i rumor sul loro flirt è inoltre proprio la stessa Leotta. A poche ore dall’indiscrezione, infatti, sul profilo Instagram della Leotta è apparso quello che per molti sarebbe una conferma di quanto sta accadendo tra lei e Can Yaman, che per il momento è ancora in silenzio. Nel post “incriminato”, la Leotta è raffigurata seduta sul letto mentre stringe sorridente un bellissimo mazzo di fiori, di cui il mittente non viene ovviamente rivelato. Nella descrizione, la reporter sportiva ha esternato tutta la sua felicità per la gradita sorpresa trovata in camera al rientro da una giornata di lavoro. In attesa di ulteriori sviluppi, e magari di un commento da pare dello Yaman, vi lasciamo con l’immagine che sta tanto facendo chiacchierare:

