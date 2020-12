Daydreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir: i momenti più Romantici dei Protagonisti della Soap

Anticipazioni TV

Una carrellata di momenti romantici e appassionati tra Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti di Daydreamer.

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno fatto sognare i fan di Daydreamer, impersonando gli appassionati Can Divit e Sanem Aydin. I protagonisti della Soap turca che ha incantato i telespettatori di Canale5 vivono una storia d’amore senza precedenti, tormentati dalla gelosia e dai sentimenti estremi che non riescono a nascondere. Ripercorriamo i momenti più romantici della coppia del momento, con un piccolo spoiler finale.

Daydreamer, i momenti più romantici di Can e Sanem

Sanem Aydin non poteva immaginare che la sua vita sarebbe cambiata drasticamente grazie all’incontro con Can Divit. I due protagonisti di Daydreamer, interpretati dai talentosi Can Yaman e Demet Ozdemir, mettono in scena una storia d’amore unica nel suo genere, fatta di dubbi ma anche tanta alchimia alla quale è impossibile porre un freno. Lei, sognatrice e talvolta ingenua, si scontra con il carattere burbero del bel fotografo, per poi cadere tra le sue braccia e amarlo con tutta sé stessa. La Soap è stata sospesa, in attesa di tornare in prima serata a gennaio 2021, ma i fan non hanno perso interesse per la coppia del momento. Tra alti e bassi, l’impetuosa storia d’amore tra Sanem e Can è continuata e sembra pronta a superare ogni ostacolo, sebbene l’ultimo tradimento della stagista abbia mandato in crisi il capo della Fikri Harika. Ripercorrendo i momenti più romantici che hanno fatto battere il cuore alle telespettatrici, occorre iniziare dagli ultimi minuti della primissima Puntata.

Can Yaman e Demet Ozdemir preda della passione in Daydreamer

Il potere di Erkenci Kus, infatti, è proprio quello di spiazzare e ammaliare sin da subito il pubblico con innumerevoli imprevisti. Sanem ha accettato il ruolo di stagista nell’agenzia pubblicitaria, convinta di poter dimostrare ai genitori di non aver bisogno di sposare Muffazer per sopravvivere. Nel corso della serata a teatro, la Aydin non ricorda dove l’attendono i suoi amici e si avventura tra le balconate, al buio, imbattendosi in Can. Lui, credendo che sia la fidanzata Polen, la bacia con passione mentre lei, ignara dell’identità dell’uomo, ricambia già vinta da quell’ardore. Inizia così la relazione tra i due. Un altro momento molto dolce da ripercorrere con piacere è quello della prima volta che Can invita Sanem nella sua baita in montagna. Un momento romantico ma anche molto significativo, perché il Divit confessa alla sua dipendente di non aver mai rivelato a nessuno il punto esatto del suo nascondiglio. Un bicchiere di vino di troppo porta Sanem nelle braccia di Can e la tensione è alle stelle: la stagista non può mentire sulla scarica elettrica che l’attraversa quando il suo capo è nelle vicinanze. Passiamo poi al primo shooting fotografico, che vede la Aydin protagonista di una pubblicità che favorisca l’equità di genere. Per la prima volta, lontano dai pettegolezzi e dal clamore dell’ufficio, Can vede Sanem in tutta la sua semplice bellezza e non può non notare di essere preso dall’aspirante scrittrice. Sanem riesce a coniugare la sua incredibile bellezza al suo essere spesso bizzarra e impacciata.

Spoiler: il momento più struggente di Daydreamer

Tra le scene iconiche di Daydreamer c’è certamente quella che ritrae la Aydin intenta a scappare dall'angusta finestrella del bagno del locale, dove tutti i dipendenti sono riuniti per una serata di lavoro. Can la afferra per i fianchi e l’aiuta, vinto dal desiderio la bacia e sa che le perdonerà ancora altre piccole bugie. I momenti romantici sono tanti e tutti molto emozionanti, ma ce ne sarà uno che spezzerà il cuore ai fan della Soap. Le Anticipazioni, infatti, rivelano che dopo il salto temporale Sanem si troverà a vagare per le vie di Istanbul fermandosi in un vecchio cinema. Proprio in quel momento, Can la vedrà e la seguirà trovandosi a pochi passi da lei, senza il coraggio di parlarle dopo averle spezzato il cuore. Il profumo di Sanem, il nuovo stile bohémien, la folta chioma: il Divit crederà di impazzire e, proprio quando la scrittrice percepirà di essere osservata, lui si defilerà lasciandole la consapevolezza di essere stato sempre nella sala con lei.

