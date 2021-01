Anticipazioni TV

Vediamo insieme com'erano i protagonisti della Soap turca di Canale 5, Daydreamer - Le ali del sogno, agli inizi della carriera! Ecco due giovanissimi: Can Yaman, Demet Ozdemir!

La soap turca in onda su Canale 5 dall’estate 2020, Daydreamer - Le ali del sogno, con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, si è rivelata un grande successo che ha saputo conquistare sin dalle prime scene il pubblico italiano. Tale consenso sembra essere merito non solo dell’avvincente storia d’amore tra i due protagonisti, ma anche alla complicità palpabile tra i due attori che prestano il volto agli sfortunati innamorati, Can e Sanem. Bellissimi ed entrambi talentuosi, sia Can Yaman che Demet Ozdemir, hanno dato il via alla loro carriera prestando il volto a diverse serie televisive, ma vediamo insieme com’erano agli inizi...

Daydreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir giovanissimi nella loro prima Soap

Can Yaman nella serie TV Gonul Isleri

Can Yaman appare per la prima volta sul piccolo schermo nel 2014, nella serie televisiva turca Gonul Isleri. Qui l’attore prestava il volto a un personaggio comprimario, Bedir Kogadag: un ragazzo dal carattere giovane e riservato, timido e al contempo molto tormentato. In questa serie, Yaman non figurava tra i principali protagonisti, ma il suo personaggio ha favorito la svolta in molti punti chiave della trama. Che dire? Un bel cambiamento rispetto ai personaggi interpretati dallo Yaman a cui siamo abituati! Sia in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sia in Daydreamer - Le ali del sogno, infatti, Can Yaman ha prestato il volto a uomini forti e molto sicuri di sé, per non parlare dell’ultimo personaggio che l’attore si sta preparando ad interpretare: Sandokan! Recentemente, è stato proprio lo Yaman ad annunciare la sua prossima sfida al fianco del nostro Luca Argentero.

Demet Ozdemir nella serie TV Sana Bir Sir Verecegim

La carriera di Demet Ozdemir ha inizio invece nel 2013, nella serie televisiva turca Sana Bir Sir Verecegim, in cui vediamo anche lei vestire i panni di un personaggio comprimario, Aylin. La serie è un dramma basato sulla spagnola, Los Protedigos, anche se purtroppo in Turchia gli ascolti non hanno raggiunto le aspettative e così la serie è stata cancellata dopo una brevissima messa in onda. Al contrario del collega Can Yaman, che già dalla seconda apparizione televisiva ha recitato da protagonista, a Demet è servito qualche altro personaggio secondario prima di ottenere un ruolo principale. La svolta per la carriera della Ozdemir arriva infatti nel 2016 con la serie Fox No: 309, in cui l’attrice, oltre a spiccare per le sue capacità recitative, si è fatta notare anche per la sua seducente bellezza. Ora è una vera e propria diva in Turchia!

