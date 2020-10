Daydreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir cantano sul palco di The Voice (VIDEO)

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir e Can Yaman, star di Daydreamer, si improvvisano cantanti sul palco di The Voice Turchia. Ecco la performance dei protagonisti della Soap di Canale 5…

Il set di Daydreamer ha regalato a Can Yaman e Demet Ozdemir un’alchimia particolare, che è continuata anche una volta concluse le riprese della Soap. I due amatissimi attori si sono improvvisati cantanti, presentandosi sul palco di The Voice Turchia e il Video diventa virale tra le fan di Erkenci Kus.

Daydreamer, Can Yaman e Sanem Ozdemir diventano cantanti

Daydreamer, amatissima dalle fan italiane, ha legato per sempre Can Yaman e Demet Ozdemir. I due attori non hanno potuto negare che sul Set della Soap sia nata un’intesa speciale, che li ha portati a frequentarsi anche una volta concluse le riprese. Se in Erkenci Kus, Sanem Aydin e Can Divit hanno trasformato l’attrazione in una vera e propria favola d’amore, nella vita reale per Demet e Can non è successo altrettanto. I due colleghi, infatti, hanno spiegato di essere semplici amici e di non aver avuto alcun Flirt, conservando così un buon rapporto anche smessi i panni del fotografo e della confusionaria stagista. Le fan della Soap continuano a sperare che tra i due possa sbocciare la passione, sottolineando come l’intesa vincente in ambito lavorativo potrebbe essere altrettanto vincente in campo sentimentale. Da buoni amici, quali si professano, la Ozdemir e lo Yaman hanno trascorso diverso tempo insieme anche lontano dalle telecamere, condividendo tante esperienze entusiasmanti tra cui un magico duetto sul palco di The Voice Turchia.

Daydreamer, Can e Sanem: intesa vincente sul palco di The Voice

Demet, oltre ad essere una splendida attrice, ama molto il canto e il ballo. La Ozdemir ha studiato a lungo queste discipline ed è sua la voce della sigla iniziale di Daydreamer, intitolata Günaydin (Buongiorno) che rappresenta un invito a godersi la vita e le piccole cose che accadono attorno a noi, rivolgendo un saluto carico di aspettative ad ogni giornata. La bellissima interprete di Sanem ha coinvolto l’amico Can in una nuova avventura fuori dal Set. I due attori di Erkenci Kus, infatti, si sono presentati sul palco della versione turca di The Voice. L’esibizione ha lasciato tutti i fan della Soap senza parole e il video si è diffuso alla velocità della luce sul web. Conclusa la performance, Demet e Can sono stati intervistati dietro le quinte, mostrando nuovamente un grande affiatamento. Lo Yaman ha ammesso di essersi sentito nervoso una volta sul palco e di aver assecondato la collega nella scelta del brano, scherzano sul fatto che lui avrebbe preferito di gran lunga eseguire un brano di Pavarotti. La Ozdemir ha confessato che l’esperienza è stata molto interessante ma che non vorrebbe mai essere nei panni dei concorrenti, perché non potrebbe mai reggere quella tensione!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.