Daydreamer: Can Yaman, Demet Ozdemir e il Cast uniti da una Passione segreta…

Can Yaman, Demet Ozdemir e il Cast di Daydreamer condividono una passione segreta per gli animali e sono molto attivi nel volontariato.

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno mostrato un feeling particolare sul set di Daydreamer. I protagonisti della Soap turca, che continua ad appassionare i telespettatori di Canale5, hanno molte cose in comune anche con il resto del Cast: una passione particolare e inaspettata per gli animali domestici.

Daydreamer, il Cast della Soap a favore degli Animali

Mentre Canale5 continua a trasmettere le nuove Puntate di Daydreamer, i fan della Soap turca sono sempre più curiosi di scoprire nuovi risvolti sulla vita privata di Can Yaman, Demet Ozdemir e sul Cast che popola l’agenzia pubblicitaria della Fikri Harika. Sul set di Erkenci Kus sono nate solide amicizie, come quella tra Can e Demet che si sono mostrati estremamente complici e affiatati, ma anche qualche rivalità Sembra, infatti, che Can e Emre si odino e non abbiano creato alcun legame lontano dalle telecamere. Ad unire tutti i protagonisti della serie, tuttavia, c’è una passione in comune ovvero l’amore incondizionato per gli animali domestici. Tra i può ferventi appassionati degli amici a quattro zampe c’è il misterioso Birand Tunca, che interpreta il minore dei fratelli Divit. L’attore è estremamente riservato e utilizza il suo account Instagram per lanciare messaggi solidali e iniziative benefiche. Il Tunca adora gli animali e si è lasciato immortalare con i suoi amici a quattro zampe, in particolare con il suo gatto Marte che è un vero e proprio modello felino. Un altro grande amante dei gatti è Ali Yagci, il bel Osman di Daydreamer, che posta spesso le foto dei suoi tre felini preferiti e li vizia con coccole e gesti dolcissimi. Le fan approvano, del resto: c’è qualcosa di più sexy di vedere un uomo affascinante e muscoloso mentre si prende cura del suo fedele compagno felino?

Can Yaman porta il suo cane sul Set dopo Daydreamer

Gatti e cani sono una delle passioni di Demet Ozdemir. L’attrice turca si è prestata a lanciare diversi messaggi che incentivassero le adozioni dei cani abbandonati nei canili. In Daydreamer, ad esempio, la dolce Sanem coinvolge Can in un progetto a scopo benefico, e pubblicizza con autentico fervore l’importanza di recarsi nei rifugi per animali, così da trovare loro una famiglia che sia disposta ad amarli incondizionatamente. Nelle Puntate, inoltre, la Ozdemir trasporta la sua adorazione per i gatti nel personaggio della Aydin. Quando Sanem conosce Huma, inconsapevole che si tratti della crudele madre del suo fidanzato, l'aspirante scrittrice inveisce contro la donna che ha appena maltrattato gatto del quartiere, difendendolo con tutte le sue forze. Can Yaman è andato oltre, portando un cane sul set di Bay Yanlis. L’attore più ricercato del momento, ha postato diverse foto in compagnia del suo originale compagno di scena, per la gioia delle fan di tutto il mondo.

