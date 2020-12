Daydreamer: Can Yaman dalla soap di Canale5 a Eroe in un Videogioco

Anticipazioni TV

Can Yaman, da protagonista della soap Daydreamer, a eroe un videogioco. Ecco le novità sul bell'attore turco.

Avete nostalgia dell'affascinante Can Yaman, ormai da tempo assente in tutti i vostri pomeriggi? Eccovi accontentati! Il bell'attore turco, protagonista di Daydreamer – e prima di Bitter Sweet – arriva direttamente a casa vostra, sotto forma di un videogioco. Ebbene sì, Can si fa virtuale e diventa l'eroe di Pasha Fencer, un videogame online, presto disponibile su tutte le piattaforme. Ecco i dettagli.

Can Yaman, da Daydreamer ai Videogiochi

In questi mesi i fan di Can Yaman hanno sentito la mancanza del bell'attore su Canale5. Il motivo è la decisione di Mediaset di “relegare” Daydreamer, la soap con Yaman nei panni di Can Divit, alla sola domenica. Un vero smacco per chi, ogni pomeriggio, si ritagliava del tempo per seguire le vicende di Sanem, Can, Emre, Leyla e di tutti gli altri della Fikri Harika. Ma i fan più accaniti sono stati ascoltati e tra poco meno di 5 giorni, potranno stare in compagnia dell'attore tutti i giorni e a tutte le ore. Can Yaman diventa infatti protagonista di un videogioco, Pasha Fencer, disponibile dal 15 dicembre prossimo.

Da Daydreamer a Pasha Fencer: ecco le novità su Can Yaman

A rendere nota questa notizia è stato lo stesso Yaman tramite il suo profilo social. L'attore si è dichiarato entusiasta di essere stato scelto per dare il volto a uno dei personaggi di Pasha Fencer, il videogioco fantasy in uscita il 15 dicembre 2020. L'attore interpreta un ambasciatore in un modo magico, fatto di spade e duelli. Una realtà fantastico-medievale, di cui Yaman si dice orgoglioso.

La scelta di usare Can Yaman come volto per un videogioco online, dimostra ancora una volta quanto l'attore, in meno di due anni, si sia fatto strada nei cuori dei fan non solo turchi. Grazie alle serie Bitter Sweet prima, passando per Daydreamer e infine per Bay Yanlis, il bel Can ha ormai un successo internazionale.

Anticipazioni Daydreamer: la soap con Can Yaman torna nel serale di Canale5

Ma le belle notizie non sono finite qui. Vi abbiamo già anticipato che Daydreamer tornerà in Prima Serata su Canale5. La decisione è ufficiale e da gennaio potremo seguire le vicende di Can e Sanem ogni giovedì. Ma potrebbero esserci ulteriori sconvolgimenti per la soap. Per le vacanze natalizie, con la consueta pausa di Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque, Daydreamer potrebbe recuperare il suo spazio anche nella fascia pomeridiana, da cui era stato escluso questo autunno.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.