Daydreamer, Can Yaman a Roma: l'incontro con Ferzan Ozpetek crea Assembramenti (VIDEO)

Anticipazioni TV

Can Yaman, divo di Daydreamer, arriva a Roma per incontrare Ferzan Ozpetek e viene assalito dalle Fan che creano assembramenti, nonostante le regole sul Coronavirus.

Can Yaman è tra le Star più amate e invidiate del momento. Il bellissimo protagonista di Daydreamer ha lasciato Istanbul per volare a Roma, dove ad attenderlo c’è Ferzan Ozpetek. Le fan si sono riversate davanti all’hotel dello Yaman, creando assembramenti pericolosi in questo momento di alto rischio per i contagi da Coronavirus.

Daydreamer, Can Yaman incontra Ferzan Ozpetek a Roma e scoppia la Polemica

Il successo di Daydreamer sembra essere inarrestabile, anche grazie alla presenza di Can Yaman nel Cast. L’attore turco più amato di sempre è diventato un vero e proprio sex symbol e orde di fan sperano di poterlo incontrare, anche solo per strappargli un autografo o una foto. Can, tuttavia, è molto riservato sulla sua Vita Privata e non sempre è facile indovinare dove sarà possibile incontrarlo, salvo per le occasioni dei lanci ufficiali delle sue Soap. Dopo il fallimento di Bay Yanlis, la nuova serie che ha chiuso anticipatamente a causa degli ascolti scarsi, lo Yaman sembra essere pronto a lanciarsi in nuove avventure, forse abbandonando per un po’ il piccolo schermo a favore del cinema. Del resto, l’attore è stato notato da Ferzan Ozpetek, che a speso belle parole sulla sua evoluzione e sul suo potenziale. E proprio con Ozpetek, Can si è incontrato a Roma pochissime ore fa. L’interprete di Can Divit, infatti, si trova nella Capitale per alcuni appuntamenti televisivi, che poi lo porteranno a spostarsi a Milano.

Daydreamer, Can Yaman nel caos: le sue fan creano assembramenti pericolsi

Non è ancora chiaro in quali programmi vedremo lo Yaman, sebbene i più quotati siano C’è Posta per Te e i salotti di Barbara d’Urso. L’incontro tra l’affascinante turco e il celebre registra potrebbe essere preludio di una nuova collaborazione che potrebbe portare Can sul grande schermo con attori eccezionali al suo fianco. Mentre non si hanno notizie certe sul futuro cinematografico del protagonista di Daydreamer, quel che è certo è che la sua presenza in Italia ha creato non poco caos. Le calorose fan italiane hanno trovato in un batter d’occhio l’esatta ubicazione dell’hotel dell’attore, e si sono riversate all’ingresso in attesa del loro beniamino. Alla sorpresa di trovare lo Yaman insieme ad Ozpetek, tuttavia, si è affiancata la critica dell’opinione pubblica, che ha condannato la creazione di assembramenti in un momento molto delicato per l’Italia. Recentemente, infatti, la curva dei contagi sembra essere risalita e il Governo ha invitato tutti ad attenersi strettamente alle regole sull’igiene e il distanziamento sociale, che sono state del tutto ignorate dalle persone che si sono affollate attorno a Can e al regista.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.