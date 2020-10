Daydreamer, Can, Sanem e il Cast 'prima e dopo’: Ecco come erano gli attori da Bambini

Anticipazioni TV

Come erano Can Yaman, Demet Ozdemir e il Cast di Daydreamer da bambini? Ecco le foto delle star della Soap turca di Canale5.

Daydreamer continua a spopolare tra gli spettatori di Canale5. La Soap affascina per la Trama e la bravura dei protagonisti, da Can Yaman a Demet Ozdemir, passando per Oznur Serceler senza dimenticare tutti i colorati personaggi della Fikri Harika. Ma come erano gli attori prima di diventare icone delle serie Tv turche?

Daydreamer, il 'prima e dopo' di Can Yaman e Demet Ozdemir

Il pubblico italiano ha accolto con grande entusiasmo il debutto di Daydreamer su Canale5 e, in brevissimo tempo, si è appassionato alla storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin, impersonati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama della Soap è ricca di colpi di scena e romantici risvolti, che continuano ad appassionare i fan di Erkenci Kus. In attesa di scoprire cosa ne sarà dell’amore dell’aspirante scrittrice e dell’affascinante fotografo, vi sveliamo come erano tutti i protagonisti della serie turca prima di diventare famosi.

Can Yaman interpreta il tenebroso e carismatico Can Divit, un affermato fotografo che ama l’avventura e ha trascorso gran parte della sua vita a viaggiare nei luoghi più selvaggi del mondo. In Daydreamer, Can cambierà molto grazie all’incontro con Sanem e all’amore, che lo porterà a perdonare persone importanti del suo passato e a contemplare la vita in un modo tutto nuovo. A differenza del suo personaggio, lo Yaman ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, sebbene si siano separati quando lui era ancora molto piccolo. L’attore ha confessato di aver vissuto momenti di difficoltà economica, che lo hanno portato a diventare uno studente modello per accaparrarsi una borsa di studio e continuare con il suo progetto di vita, ben diversi da quelli che ha realizzato negli ultimi anni. Perché? Can sognava di diventare un campione di basket!

Le bellissima Demet Ozdemir interpreta Sanem Aydin, un personaggio al quale è molto affezionata poiché condivide con lei valori e molti tratti caratteriali. L’infanzia della Ozdemir, infatti, è stata molto simile a quella della scrittrice, ovvero trascorsa in una periferia dove c’era grande libertà, pochi pericolo e un grande spirito di comunità. A differenza della Aydin, tuttavia, Demet era una bambina molto ribelle e poco femminile, grande appassionata di danza e poco incline ad accogliere i consigli materni.

Leyla, Deren e Ayhan a confronto: le Foto delle star di Daydreamer

Algida, elegante e innamorata perdutamente del suo capo, Oznur Serceler impersona Leyla Aydin. Contrariamente a sua sorella Sanem, la bella segretaria è poco incline alle manifestazioni di affetto e preferisce ragionare a lungo sulle questioni amorose, prima di lasciarsi andare alla passione. Oznur condivide con Leyla una passione sfrenata per il canto, che ha studiato presso l’Università Bilkent di Ankara. Ecco, dunque, vestita di tutto punto con il microfono alla mano, pronta ad incantare il pubblico di Daydreamer.

Migliore amica di Sanem e sorella fedele dell’affascinante Osman, Ayhan è uno dei personaggi più divertenti della Soap. La life coach più irriverente del panorama turco è interpretata da Ceren Tasci, classe 1989 e nata a Istanbul. L’attrice turca è molto affezionata alla sua famiglia, come testimoniano le numerose foto su Instagram, così come Ayhan stravede per il fratello Osman e avrà il cuore spezzato, dopo l’annullamento del fidanzamento tra il macellaio e Leyla Aydin. Frizzante e ironica anche nella vita privata, Ceren ha ricreato alcuni scatti della sua infanzia, incassando moltissimi likes sui social.

Ultima ma non ultima, Tugce Kumral è la dispotica e super fashion art director della Fikri Harika. L’ambiziosa Deren conserva alcuni dei tratti della sua interprete, che è riuscita a restituire ai telespettatori un personaggio complesso, pieno di sfaccettature e profonde fragilità. Tugce proviene da una famiglia benestante e forse, proprio grazie a questo, è una reginetta di bellezza e ha un gusto unico per la moda. Dalle foto pubblicate sulla sua pagina Instagram scopriamo che, sin dall’infanzia, la Kumral ha una vera e propria passione per il taglio a caschetto!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.