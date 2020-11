Daydreamer, Can protagonista di un Libro: la sua Vita prima di Sanem...

Anticipazioni TV

Daydreamer gode di popolarità tra i fan di Canale5, che possono continuare a seguire le avventure di Can e Sanem con tanti libri sulla Soap turca.

Daydreamer è decisamente la Soap dell’anno. Il fascino di Can Yaman, la dolcezza di Demet Ozdemir e colpi di scena assolutamente imprevedibili formano un cocktail vincente, premiato dai telespettatori di Canale5. Sull’onda del successo di Erkenci Kus, arrivano tanti libri sulla serie turca tra cui uno che svela la vita di Can Divit prima dell’incontro fatidico con Sanem Aydin.

Daydreamer, tutti i Libri sulla Soap turca con Can Yaman

Prendete il sensuale Can Yaman, con un look selvaggio, un carattere burbero ma piacevolmente romantico e un’ossessione per la fedeltà. Poi aggiungete Demet Ozdemir, sensuale senza sforzo e molto ironica, che interpreta una donna in cerca di sé stessa. Ora assegnategli i ruoli di Can Divit e Sanem Aydin e non sarete mai delusi. Daydreamer è la Soap più amata di Canale5, i fan vorrebbero che tornasse presto a far parte della striscia quotidiana, ma nel frattempo si accontentano dell’appuntamento fissato per domenica e continuano a sognare ad occhi aperti. Erkenci Kus è in grado di far volare la fantasia, con dialoghi mai banali e colpi di scena mozzafiato, che provocano spesso anche delusione soprattuto quando Can e Sanem si allontanano bruscamente. Daydreamer ha creato un fandom senza precedenti e, proprio grazie alla fedeltà dei sostenitori della serie televisiva turca, sono spuntati diversi libri che prendono spunto dalle vicende amorose dei due protagonisti. In primo luogo è necessario citare La Fenice e l’Albatros (che emula il titolo del libro scritto dalla Aydin nelle Puntate della Soap), diviso in due parti . Questi manoscritti vi faranno immergere nell’atmosfera di Istanbul, sognando di aver acquistato proprio una copia autografata dalla dolcissima Sanem.

Arriba un Libro dedicato a Can Divit, protagonista di Daydreamer

Menzione speciale anche per il romanzo Daydreamer - Le ali del sogno che è il primo libro ufficiale della Soap. La lettura promette di farci rivivere tutta la storia d’amore tra Can e Sanem, raccontando lo stato d’animo della coppia durante le furiose litigate e le rappacificazioni romantiche. "Sotto il cielo incantato di Istanbul, tra i suoi mille profumi e colori, Sanem e Can saranno travolti dall'amore che provano l'uno per l'altra. Ma giochi di potere, bugie e ricatti sembrano tenerli lontani e rovinare il loro sogno. Riusciranno a realizzare la loro favola d'amore e volare, insieme, per sempre?", si legge nella descrizione che invoglia i fan ad acquistarne subito una copia. Ma, forse, il più curioso dei manoscritti sulla Soap è proprio quello dedicato alla figura del Divit. Cosa faceva il capo della Fikri Harika prima di tornare in patria e incontrare Sanem? Nel libro intitolato Can è possibile ripercorrere il passato del burbero e affascinante fotografo. Tutti i tasselli che hanno composto il suo carattere particolare e magnetico, di cui tutte ci siamo innamorate.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.