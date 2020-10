Daydreamer, Can e Sanem come l’Albatros e la Fenice: una Metafora romantica…

Anticipazioni TV

Can e Sanem sono metaforicamente legati a due uccelli simbolici in Daydreamer. Ecco perché nella Soap si ritrovano l’Albatros e la Fenice.

Can Divit e Sanem Aydin sono legati da un amore folle e passionale che incanta il pubblico di Daydreamer. I due protagonisti della Soap sono collegati a due uccelli che hanno dietro un mondo metaforico specifico, l'Albatros e la Fenice, e ci danno qualche indizio sulla coppia di Ereknci Kus e sul loro destino.

Daydreamer, Can Divit e l'Albatros: il Significato nascosto

Daydreamer spopola tra il pubblico di Canale5 e tutti sperano che Can Divit e Sanem Aydin riescano a coronare il loro sogno d’amore. Un amore ostacolato da molti ma che è sempre pronto a rifiorire senza temere nulla. Nella Soap turca, Can è identificato come l’Albatros sin dalle primissime puntate. A dare questo soprannome all’affascinante capo della Fikri Harika è proprio Sanem che, dopo aver baciato uno sconosciuto nella penombra del teatro e ignorando che si tratta del Divit, identificherà questo amore inaspettato con l’animale che accompagna le sue fantasticherie sulle magnifiche isole Galapagos. È qui, infatti, che gli albatros migrano e formano il proprio nido. Il destino giocherà a favore della coppia, quando la Aydin non solo scoprirà che Can ha un albatros tatuato sul petto muscoloso ma che è lui l’uomo dei suoi sogni. Metaforicamente, questo uccello marino rappresenta un animale forte, che ama trascorrere la vita in lunghi viaggi ed è attratto dal mare, epicentro della sua esistenza. Nella descrizione si riconoscono alcuni dei tratti peculiare del carattere di Can, al quale si aggiunge un fattore molto importante: l’albatros sceglie una compagna per la vita e non si separa mai più da lei, trascorrendo anno dopo anno al suo fianco. Così il bel fotografo, dopo aver incontrato la dolce Sanem, capisce che sarà lei la compagna della sua vita e farà di tutto per costruire una vita insieme a lei. Inoltre, l’albatros è simbolo di cambiamento di prospettiva e, una volta entrato nella tua vita, ti costringe a trovare un’ottica soddisfacente per il futuro più o meno imminente.

Perché Sanem Aydin è la Fenice di Daydreamer?

In Daydreamer, la Aydin cambia molto grazie alla vicinanza del suo amato e, pur conservando il suo carattere fumantino e la scintilla della passione, impara a dosare creatività e intelligenza e a contemplare le mille sfaccettature della vita, fino a quel momento ristretta alla visuale opaca del quartiere di periferia. Nel corso delle Puntate, mentre Can darà sfoggio di essere un albatros in tutto e per tutto, Sanem subirà un fortissimo contraccolpo che la avvicinerà ad un altro uccello simbolico e mitologico: la Fenice. La Aydin, infatti, si troverà improvvisamente sola e con i sogni infranti e dovrà trovare il coraggio di rinascere dalle proprie ceneri. La fenice è il simbolo del cambiamento, della trasformazione che passa tramite il dolore delle fiamme. Un cambiamento, dunque, non magico e nient’affatto semplice ma necessario. Secondo la mitologia araba, la fenice sentiva sopraggiungere la morte dopo aver vissuto 500 anni e costruiva un nido in cima ad un albero, fatto di piante balsamiche, lasciando che il sole incidesse tutto, lei compresa. Chi conosce bene la Soap non potrà notare un ulteriore dettaglio che avvicina Sanem alla fenice, ovvero il ricorrere alle piante curative e alle erbe naturali. La Aydin ama fabbricare la propria fragranza con queste piante, al punto di essere una vera e propria maestra nel campo dei profumi. La lavorazione delle materie prime infonde un senso di sicurezza nell’aspirante scrittrice così come la fenice ricorre a queste erbe per cercare il ristoro prima della sua rinascita.

