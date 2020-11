Daydreamer, Can e Emre ‘nemici’ fuori dal Set: Can Yaman e Birand Tunca si odiano!

Anticipazioni TV

Can Yaman e Birand Tunca interpretano i fratelli Divit in Daydreamer ma tra i due attori turchi c’è della rivalità segreta fuori dal Set dell’amata Soap di Canale5.

Can e Emre Divit sono i protagonisti maschili di Daydreamer, l’amata Soap turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5. Rispettivamente interpretati da Can Yaman e Birand Tunca, i due fratelli a capo della Fikri Harika sono spesso in competizione tra loro. La tensione che si è creata sul Set sembra continuare anche dopo la fine delle riprese, tanto che Can e Birand sembrano essere molto lontani dall’essere grandi amici.

Daydreamer, Can Yaman e Birand Tunca rivali nella Vita Privata?

Can Yaman è il tenebroso e selvaggio Can Divit nella Soap turca Daydreamer. L’attore si è calato profondamente nel ruolo del fotografo ribelle, che si innamora della romantica e sognatrice Sanem Aydin. Sul set della serie tv sono nati alcuni rapporti speciali, come quello tra lo Yaman e Demet Ozdemir, sua partner davanti le telecamere, che hanno mostrato un tale affiatamento da portare il pubblico a ipotizzare che tra i due attori ci fosse un flirt. Can ha stretto una bella amicizia anche con Anil Celik, che in Erkenci Kus interpreta il bizzarro CeyCey. I due attori si sono incontrati nuovamente sul set di Bay Yanlis e hanno postato tantissimi video e foto su Instagram. L’ironia della sorte ha permesso a lo Yaman e al Celik di legare in modo particolare dopo che nella Soap, Anil ha interpretato un personaggio ossessionato da Can Divit, al punto di voler diventare a tutti i costi il suo migliore amico. Mentre alcuni legami creati durante le riprese sembrano continuare a gonfie vele, sebbene gli impegni lavorativi e le distanze permettano ai protagonisti di incontrarsi raramente, altri legami non si sono mai realmente saldati e sono rimasti al livello di pacifica convivenza lavorativa. Stiamo parlando della rivalità nata tra Can e Birand Tunca, che nella serie interpreta Emre, il minore dei fratelli Divit. Quali indizi ci portano a ipotizzare che i due attori non siano riusciti a instaurare neppure una simpatia?

Can e Emre ai ferri corti: tensione fuori dal Set di Daydreamer

Birand e Can sono molto attivi su Instagram. I due attori, sebbene non condividano informazioni personali che possano mettere in luce la loro vita privata, amano aggiornare le proprie pagine social e condividere video e foto nelle Ig Stories. Osservando i profili dei due attori ci si accorge subito che lo Yaman e il Tunca non si seguono sulla nota piattaforma. Questo insospettisce moltissimo, dal momento che invece Birand è il primo a cliccare un like per Demet o per Oznur Serceler (Leyla Aydin), addirittura per il rivale in amore Ali Yagci (Osman). A sostegno di questa tesi, inoltre, ci sono le spiazzanti parole di Can che ospite a Verissimo ha rivelato di aver dovuto sopportare la gelosia di alcuni colleghi, invidiosi del suo successo anche fuori la Turchia. Parole molto dure che sembrano voler essere una frecciatina ben assestata nei confronti di Birand. L’attore, infatti, sebbene sia nelle Trame il protagonista di una filone parallelo all’interno di Daydreamer, ovvero quello dell’amore per Leyla e dei tradimenti ai danni della Fikri Harika, è passato in secondo piano rispetto alla story line dedicata a Can e Sanem. Questo potrebbe aver creato una tensione anche fuori dal set? Al momento i due diretti interessati non si sono mai pronunciati sul rapporto che li lega e chissà se l'ostilità sia nata anche a causa del flirt tra Demet e Birand.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.