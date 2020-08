Daydreamer Cambia Programmazione: Maria De Filippi si riprende il Pomeriggio di Canale 5

Anticipazioni TV

Daydreamer cambia orario da lunedì 7 settembre 2020, con il ritorno di Uomini e Donne di Maria De Filippi, e si sposta in Prima Serata su Canale con le Nuove Puntate.

Daydreamer cambia orario. L’amatissima Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir fa ascolti record, ma niente può contrastare gli appuntamenti fissi di Canale 5, ai quali il pubblico è molto legato. Da lunedì 7 settembre 2020, torna Uomini e Donne di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 e le Nuove Puntate di Daydreamer cambiano orario.

Daydreamer, Maria De Filippi detronizza la Soap di Can Yaman

Il 7 settembre 2020, al consueto orario su Canale 5, Maria De Filippi torna sul piccolo schermo con la nuova edizione di Uomini e Donne, riprendendo lo spazio concesso a Daydreamer, durante la pausa estiva. La Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir registra un ottimo indice di share, e ha conquistato il podio tra le serie più amate dai telespettatori italiani.

Le Nuove puntate, che ruotano attorno al travolgente amore tra Sanem Aydin, Can Divit e alle storie di tutti i protagonisti della Fikri Harika, subiranno un cambiamento di programmazione. La De Filippi non dividerà la scena con Daydreamer, così come ipotizzato pochi mesi fa, quando si vociferava che Uomini e Donne sarebbe andato in onda solo due volte a settimana, per alternarsi con la Soap.

Daydreamer soppiantata da Uomini e Donne: ecco il nuovo orario

Mediaset non rinuncerà certamente al successo di Daydreamer e sembra che la rete abbia già trovato un compromesso, per offrire al pubblico sia la visione delle Nuove Puntate che i nuovi episodi di Uomini e Donne. Il 28 agosto 2020 è stata registrata la prima puntata del dating show di Canale 5, che vedrà una nuova versione ibrida in cui conviveranno trono over e trono classico.

Mentre lunedì 7 settembre 2020, il dating show della De Filippi tornerà su Canale 5 alle 14.45, la Soap con Can Yaman migrerà in prima serata alle 21.20. Un altro episodio, inoltre, sarà trasmesso alle 14.45 di sabato 12 settembre, prima della messa in onda della nuova edizione di Verissimo. La rete ha adottato questa soluzione, che tuttavia sembra essere provvisoria. Dal 14 settembre, infatti, inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, e sarà impossibile dedicare il lunedì a Daydreamer. Riuscirà Mediaset ad accontentare tutti i fan della serie turca?

