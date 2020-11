Daydreamer: arriva il sensuale Bulut Cevher che farà innamorare una delle Protagoniste…

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che nella Soap farà il suo ingresso un nuovo personaggio, il sensuale Bulut Cevher che farà innamorare Deren.

Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Daydreamer ci rivelano che nell’amata Soap turca di Canale5 farà il suo ingresso un nuovo, e prestante, personaggio. Si tratta di Bulut Cevher, che si legherà in modo particolare a Sanem Aydin dopo il crollo per la separazione da Can Divit, e finirà con il far innamorare la severa Deren Keskin.

Daydreamer: Bulut Cevher nuovo sexy Protagonista della Soap

Daydreamer non smette mai di stupire con colpi di scena e intrighi sempre più appassionanti. La Soap turca, che ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale5, è popolata da innegabili bellezze e un nuovo personaggio arriverà presto nelle Puntate, per deliziare gli occhi delle spettatrici. Dopo il salto temporale di un anno, durante il quale Can Divit gira il mondo con la sua barca ancora turbato dal rifiuto di Sanem Aydin di credere alla sua verità, la giovane scrittrice riuscirà a pubblicare il suo libro a caro prezzo. Sanem avrà un crollo psichico, provocato dalla grande sofferenza per essere stata abbandonata dall’uomo che ama, e racchiuderà il suo dolore in un manoscritto eccezionale. Sebbene sia ormai una scrittrice affermata anche fuori Istanbul, la Aydin opterà per uno stile di vita rilassato e bohémien trasferendosi in campagna. Qui scopriremo che Sanem condivide la sua quotidianità con un nuovo arrivato: Bulut Cevher, interpretato da Ahmet Olgun Sunaer. Nel corso delle Puntate di Daydreamer scopriamo che Bulut lavora con la Aydin alla coltivazione di ortaggi e frutta, da vendere poi al mercato grazie alla collaborazione di CeyCey, che si sostituirà a Can Divit, e Muzo.

Bulut Cevher fa innamorare le fan di Daydreamer

L’affascinante Bulut si dimostra essere particolarmente burbero e poco incline alla socialità, ma molto affezionato a Sanem che vuole proteggere dalla sua fragilità. Il loro rapporto è pure amicizia che scalda il cuore, anche perché a scaldare gli animi degli spettatori ci pensa il Cevher con i suoi allenamenti audaci e il suo abbigliamento da boscaiolo, piuttosto sexy. Quando Deren si unirà al vecchio gruppo di amici per ricostruire la Fikri Harika, grazie all’aiuto di Aziz Divit tornato in patria dopo la fuga del figlio maggiore, la pubblicitaria non potrà resistere a Bulut. I due non potrebbero essere più diversi, eppure Deren non riesce a resistere al fascino selvaggio del nuovo amico di Sanem, nonostante si mostri risoluta nel non mostrare mai i suoi veri sentimenti. Nel corso della Soap turca scopriremo che Bulut nasconde un passato da avvocato ma ha deciso di lasciare questa professione per dedicarsi alla natura. Inizialmente, Can e Bulut non sembreranno andare molto d’accordo, dal momento che il nuovo arrivato teme che Sanem possa avere un nuovo crollo per colpa del bel fotografo ed è intenzionato a proteggerla a tutti i costi. In realtà, Bulut sarà tra gli artefici della riconciliazione tra i due innamorati, e troverà lui stesso un lieto fine.

