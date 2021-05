Daydreamer Anticipazioni Ultima Puntata 28 maggio 2021: Gran Finale per Can e Sanem

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 28 maggio 2021, in onda su Canale5. Nella Puntata Finale della Soap assistiamo al lieto fine di Can e Sanem.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata Finale di Daydreamer del 28 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can non ha più dubbi, è Sanem la donna della sua vita, l’unica in grado di farlo innamorare per ben due volte. Il Divit decide di sorprendere la sua amata con una proposta di matrimonio, davanti alle rispettive famiglie e agli amici che hanno reso possibile il ritorno di fiamma. Sanem accetta e i due convolano a nozze con una cerimonia intima, per poi salpare con l’imbarcazione del Divit e compiere il loro viaggio per il mondo. Due anni più tardi, Sanem è in ospedale per dare alla luce tre gemelli e Can cerca di tranquillizzarla senza troppo successo. La vita di Can e Sanem continua felice, con la famiglia al seguito nella tenuta di campagna che ha permesso ai due di incontrarsi ancora.

La proposta di matrimonio di Can nella Puntata di Daydreamer del 28 maggio 2021

Can ha capito che è Sanem la donna della sua vita e che, nonostante tutti gli imprevisti che la vita gli ha messo davanti, la loro coppia non potrà essere separata da niente e nessuno. Il Divit ha deciso di sorprendere Sanem con una proposta di matrimonio inaspettata, facendo volare sulla tenuta di Mihriban un drone che porta un anello da capogiro. La Aydin è al settimo cielo ora che ha l’approvazione della famiglia e l’amore della sua vita al suo fianco.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem si sposano

Dopo la proposta, Can e Sanem organizzano una cerimonia intima e molto sentita. La Aydin è bellissima del suo elegante vestito da sposa e molto commossa dalla presenza dei suoi cari. Dopo aver abbracciato tutti, lasciando un prezioso biglietto la padre Nihat, la coppia si prepara a salpare per il mare aperto, dove compirà finalmente il giro del mondo arrivando fino alle Galapagos. I due novelli sposi hanno il loro meritato lieto fine dopo tante peripezie.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem e Can genitori di tre gemelli

'I sogni son desideri' o almeno così è per Can e Sanem. Dopo essere tornati a Istanbul, trasferendosi in pianta stabile nella tenuta di Mihriban, Sanem dà alla luce tre gemelli proprio come le avevano predetto i sogni. Nella scena finale di Daydreamer, vediamo Can e Sanem immersi nel verde insieme ai loro amati figli, e scopriamo che la Aydin è riuscita a scrivere il suo secondo romanzo.

