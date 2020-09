Daydreamer Anticipazioni Turche: Scandalo! Sanem e Can finiscono sui giornali

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle Puntate di Daydreamer presto in onda su Canale5. Nelle Anticipazioni delle Trame della soap scopriamo che Can e Sanem finiranno nuovamente nei guai.

Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che Can e Sanem, dopo essersi fidanzati, finiranno di nuovo nei guai. Stavolta i due saranno nell'occhio del ciclone a causa della loro relazione, ancora segreta, e dovranno affrontare l'ira non solo dei colleghi della Fikri Harika ma anche della famiglia Aydin. Mevkibe e Nihat infatti scopriranno dai giornali che la loro bambina... fa ormai coppia fissa con il bel fotografo. Ecco cosa succederà:

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem si fidanzano

Alla fine di questa settimana, le puntate italiane di Daydreamer ci mostreranno Can e Sanem finalmente fidanzati. Dopo lunghi tira e molla, i due decideranno di mettere fine alla ridicola storia degli amici e si confesseranno il loro amore. Decideranno però di tenere ancora per loro la relazione, almeno per il momento. Ovviamente non sfuggirà a nessuno il loro feeling e fioccheranno gossip e commenti romantici tra i due ma, attenzione, non mancheranno nemmeno le critiche. Sanem sarà infatti accusata di essere stata favorita da Can, nella sua carriera, e di aver ricevuto la sua promozione da stagista copywriter a copywriter ufficiale, solo grazie all'affetto che la lega al suo capo.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem nell'occhio del ciclone

Sanem e Can cercheranno di non curarsi delle critiche contro di loro e di vivere il loro amore nonostante tutto e tutti. Si ritaglieranno così dei momenti romantici, da passare lontani da sguardi indiscreti ma non riusciranno a nascondere a lungo il loro segreto. Sanem farà di tutto per tenere all'oscuro sua madre e suo padre, nell'attesa di raccontare loro la verità, al momento giusto, quando i cesseranno i pettegolezzi – circolati nel quartiere a macchia d'olio - su di lei e Leyla. Purtroppo però Aylin farà precipitare le cose.

Anticipazioni e Trame Turche di Daydreamer: Sanem e Can finiscono suoi giornali

Can e Sanem cercheranno di non farsi scoprire ma Aylin, astuta come sempre, riuscirà a beccarli in atteggiamenti intimi e a fotografarli. La perfida invierà le foto a una testata giornalistica che, visto il ghiotto gossip tra le mani, deciderà di pubblicare immediatamente un articolo sul famoso fotografo Can Divit e la sua nuova e misteriosa fiamma. Mevkibe verrà quindi a scoprire, proprio sulle pagine della rivista, che sua figlia Sanem – in combutta con Leyla – le ha da sempre mentito. Sanem, temendo di averla delusa, si metterà d'accordo con il fidanzato per dire ancora una bugia, a fin di bene: le foto non corrispondono al vero e loro sono solo amici.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem e Can “ingannano” Mevkibe

Nel vedere le foto che ritraggono sua figlia in atteggiamenti intimi con un uomo che non sia suo marito, Mevkibe andrà su tutte le furie e deciderà di affrontare sia Can che Sanem faccia a faccia alla Fikri Harika. I due ragazzi architetteranno un piano per convincerla che lo scoop è in realtà una bufala e che tra loro non c'è altro che amicizia. I due infatti racconteranno alla donna di essere stati fotografati mentre Can aiutava Sanem a rialzarsi... nulla di più. Mevkibe crederà alle parole del ragazzo ma lo metterà in guardia: lo scandalo è dietro la porta e nel suo quartiere queste cose non sono e non saranno mai accettate, pena la perdita del buon nome della loro famiglia! Can avvisato, mezzo salvato!

