Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem viene investita. Can teme per la sua vita...

Scopriamo cosa accadrà nelle Puntate di Daydreamer presto in onda su Canale5. Nelle Anticipazioni delle Trame della soap scopriamo che Sanem, pronta a dare le dimissioni dopo il ritorno di Polen, verrà investita e Can temerà per la sua vita.

Alle cattive notizie se ne aggiungono altre. Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che Sanem rischierà di perdere la vita. La bella Aydin, dopo il ritorno di Polen e dopo aver saputo che Can partirà con la sua ex fidanzata a Londra, verrà investita. Si salverà oppure dovremo dirle addio? Quel che è certo è che per il Divit sarà un brutto colpo. Ma scopriamo cosa succederà.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Sanem e Can di nuovo separati

Ve lo avevamo già in parte anticipato. La storia d'amore tra Can e Sanem subirà una brusca frenata anche stavolta per colpa di Aylin e di Fabbri. Can finirà in prigione e Sanem cercherà di salvarlo scendendo a patti con il loro nemico e finendo per rivelargli la formula del suo profumo, senza però informare di nulla il suo fidanzato. Quando il Divit scoprirà che la sua amata gli ha nuovamente mentito, andrà su tutte le furie e tra loro si rialzerà un muro. A peggiorare le cose arriverà Polen, chiamata dalla perfida madre dei fratelli Divit: Huma.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Polen convince Can a partire con lei a Londra

Can è furioso con Sanem che gli ha nuovamente mentito. La ragazza ha tentato in ogni modo di spiegare al suo fidanzato come sono andate le cose ma per un motivo o per l'altro, non è riuscita a convincerlo. Nel mentre Polen si riaffaccerà nella vita dei due innamorati. La bellissima è stata chiamata da Huma, la madre dei Divit, convinta che solo lei sia in grado di far ragionare il figlio e fargli cambiare idea sulla Aydin. E in effetti sembra riuscire nel suo intento. Can, ormai certo che nulla lo trattenga a Istanbul (non dopo che Sanem lo ha nuovamente tradito) accetterà di partire per Londra insieme alla sua ex fidanzata e di accettare un nuovo lavoro.

Daydreamer Anticipazioni e Trame Turche: Sanem viene investita

Sanem prenderà malissimo questa decisione di Can e cercherà di fargli capire che ha solo cercato di proteggerlo. Solo vendendo il profumo a Fabbri, è riuscita a salvarlo di prigione e lo rimprovererà di darsi alla fuga ogni volta che tra loro due c'è un problema. Il Divit farà orecchie da mercante ma in cuor suo comincerà a pensare che Sanem non abbia tutti i torti. La giovane invece, decisa a darci un taglio, rassegnerà le sue dimissioni a Emre e poi si rifugerà nel suo posto preferito: gli scogli sul mare. Sarà andando via da là che non si accorgerà di una macchina in arrivo a tutta velocità, che la prenderà in pieno. Scoperto quanto successo alla sua amata, il fotografo correrà da lei in ospedale, temendo di averla persa per sempre... e sarà davvero così?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle il sabato alle 15.15 su Canale5.