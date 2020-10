Daydreamer Anticipazioni Turche, Sanem in crisi per una Lettera d’amore, Yigit in trappola...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che nelle Trame delle nuove Puntate, Sanem scoprirà la lettera d'amore scritta da Yigit, che dovrà inventare una scusa per non cadere in trappola.

Le Anticipazioni di Daydreamer provenienti dalla Turchia, ci rivelano che nelle Trame delle nuove Puntate della Soap di Canale5, Sanem Aydin troverà una lettera d’amore ma non sarà Can Divit a scriverla, bensì Yigit. Trovandosi in trappola, l’editore sarà costretto a mentire alla scrittrice, facendole credere che le parole d’amore siano indirizzate a Deren.

Sanem discute con Can nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Sanem Aydin ha deciso, nonostante l’insistenza del fidanzato Can Divit, di lasciare la Fikri Harika per dedicarsi completamente alla scrittura nella casa editrice di Yigit. Il capo dell’agenzia pubblicitaria è molto diffidente nei confronti dell’editore, avendo notato che Yigit sembra essere particolarmente interessato a Sanem. Mentre la Aydin continua a minimizzare, accusando il suo fidanzato di essere eccessivamente geloso e protettivo, e vorrebbe concentrarsi solo sulla scrittura. Le continue intromissioni del Divit, tuttavia, continuano ad infastidire Sanem che sente di aver perso al sua vena poetica, a causa delle continue discussioni con il suo promesso sposo. Esasperata dalla situazione, la Aydin dà un ultimatum a Can, convinta che Yigit voglia aiutarla solo a livello professionale. Le convinzioni della scrittrice, tuttavia, vanno in mille pezzi dopo una scoperta incredibile…

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Sanem sconvolta da una Lettera d’amore

Yigit promette a Sanem di metterla in contatto con una sua conoscenza in America, molto interessata a tradurre il futuro libro di Sanem per venderlo negli States. Mentre la notizia entusiasma la Aydin, Can appare visibilmente geloso della sua fidanzata. Dopo aver discusso con il capo della Fikri Harika, Sanem viene incaricata da Yigit di preparare alcuni documenti per continuare il progetto. Cercando negli archivi dell’editore, tuttavia, la Aydin trova una lettera d’amore molto intensa e romantica che crede sia indirizzata a lei. Se così fosse, Can avrebbe ragione sul conto di Yigit e il suo futuro nella casa editrice sarebbe per sempre compromesso, dalla consapevolezza che il suo capo è segretamente innamorato di lei. Mentre riflette sul da farsi, il suo capo irrompe nello studio e trova Sanem, scioccata, con la lettera ancora in mano.

Yigit inganna Sanem nelle Nuove Puntate di Daydreamer

La vista di Sanem con la lettera d’amore ancora stretta in mano, allarma immediatamente Yigit. Il fratello di Polen, che segretamente sta tramando con Huma Divit per separare la coppia di innamorati prima delle nozze, trova una scusa plausibile e confessa alla Aydin di essere innamorato di Deren. I sentimenti per la pubblicitaria sono forti e travolgenti e lui le ha dedicato parole d’amore bellissime, perché non sa come approcciare Deren. La giovane scrittrice, sollevata dalla confessione di Yigit, lo abbraccia e lo esorta a dichiararsi, convinta che anche la sua amica sia interessata a lui. Mentre Sanem abbraccia Yigit, complimentandosi per l'ardore delle sue parole d'amore, Can entra nello studio della casa editrice e rimane basito…

