Daydreamer Anticipazioni Turche, Sanem e Can rischiano il Carcere per colpa di Yigit…

Le Anticipazioni delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che Sanem e Can saranno denunciati e Yigit diventerà molto pericoloso.

Colpo di scena inaspettato nelle nuove Puntate di Daydreamer. Le Anticipazioni delle Trame della Soap di Canale5, provenienti dalla Turchia, rivelano che Can e Sanem riusciranno a riavvicinarsi e tra loro esploderà la passione. Nel frattempo, Yigit complotta alle spalle della coppia per vendicarsi del rifiuto della Aydin, rischiando di far finire Can e Sanem in prigione con una falsa accusa.

Ritorno di fiamma tra Sanem e Can nelle Anticipazioni di Daydreamer

Dopo aver trascorso la notte insieme, grazie all’elaborato piano messo in atto da Aziz e Mihiriban, Sanem e Can non riescono più a nascondere i propri sentimenti. Il dolore per l’abbandono è ancora vivo nel cuore della Aydin, ma l’attrazione per il bel fotografo sembra essere più forte. Sanem porta ancora al collo l’anello di fidanzamento che Can le ha regalato prima di salpare in mare aperto e questa scoperta scalda il cuore del Divit, deciso più che mai a riconquistare la donna che ama. Approfittando della distrazione della scrittrice, che si è addormentata profondamente, Can sottrae l’anello a Sanem e decide di nasconderlo per osservare la sua reazione. Al risveglio, la Aydin non trova più il suo prezioso cimelio e impazzisce nel tentativo di ritrovarlo. Quando Can si sbilancia e Sanem capisce che è stato lui a sottrarle la catenina con l’anello, l’ex stagista decide di ricambiare il favore rubando il foulard che il Divit porta sempre legato al suo braccio, in ricordo del loro amore passato ma mai dimenticato. Tra un sabotaggio e l’altro, Can e Sanem si trovano ad essere sempre più complici fino a quando entrambi si trovano costretti a restituire all’altro ciò che hanno sottratto con l’inganno. Quella confessione, che porta a galla i loro veri sentimenti, induce Can e Sanem ad avvicinarsi pericolosamente fino a sfiorarsi le labbra…

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Yigit pronto a distruggere Sanem e Can

Yigit non ha intenzione di arrendersi, neppure davanti all’evidenza: Sanem è follemente innamorata di Can, e non prova nulla per lui se non un affetto che non potrà mai andare oltre l’amicizia. Yigit ha sacrificato tutto per la Aydin, arrivando a fingere di aver realmente perso il corretto uso delle sue gambe. La scrittrice, tuttavia, è stata chiara sui suoi sentimenti e ha rifiutato la proposta di matrimonio senza alcuna esitazione. Mentre Leyla diventa cantante, provocando la crisi di Emre, Yigit non può più contare sull’appoggio di Huma dopo che Can ha scoperto l’esistenza dei loro incontri segreti. Ormai fuori controllo, reso cieco dalla gelosia e dalla dottante delusione, l’editore contatta Bulut e lo convince a non fidarsi del Divit. Il nuovo amico di Sanem, avendo constatato con i suoi occhi il potere distruttivo che il fotografo ha sulla scrittrice, crede alle parole di Yigit e si propone di aiutarlo. Bulut, tuttavia, è ignaro del terribile piano che l’editore sta per mettere in atto e che potrebbe segnare per sempre la coppia di innamorati.

Sanem denunciata nelle nuove Puntate di Daydreamer

Yigit contatta Cemal, ancora scottato dal fatto di aver perso la sua causa contro Sanem e le sue prodigiose creme. La Aydin ora possiede i brevetti di tutti i suoi unguenti, grazie all’intervento di Can e del suo avvocato personale, ma Yigit sa che c’è ancora un modo per sabotare il rilancio della Fikri Harika. Convinto che il fallimento del progetto potrebbe allontanare nuovamente Can e Sanem, l’editore persuade Cemal ad architettare una messinscena, pagando un contadino locale che ha un visto eritema cutaneo a causa di alcune erbe del campo. Cemal convince il contadino a mentire alle forze dell’ordine, sporgendo denuncia contro le creme di Sanem e incolpandola per quello spiacevole effetto indesiderato. Mentre Can si avvicina sempre più alla donna che ama, la notizia della denuncia depositata dal complice di Yigit porta scompiglio nella fattoria di Mihriban. Nel frattempo, Yigit comunica a Sanem che la sua gamba è vistosamente peggiorata, cercando di persuadere la giovane a passare del tempo con lui a stretto contatto. Le creme di Sanem vengono sequestrate e la giovane rischia il carcere, se il piano di Yigit non verrà smascherato!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16 su Canale5.