Daydreamer Anticipazioni Turche, Sanem distrutta: Can brucia il suo Romanzo e manda in ospedale Yigit...

Le Anticipazioni turche di Daydreamer ci rivelano che nelle nuove Puntate della Soap di Canal5, Can manderà Yigit in ospedale che lo accusa di aver distrutto il libro di Sanem tra le fiamme.

Le Anticipazioni delle Trame delle Nuove Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, ci rivelano che il rapporto tra Can Divit e Sanem Aydin sarà messo in crisi dai preparativi per le nozze di Leyla e Emre. Al limite della tensione, Can colpirà Yigit mandandolo in ospedale e Sanem deciderà di lasciare il suo promesso sposo, accusato di aver dato alle fiamme il suo prezioso romanzo.

Can smaschera Yigit nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Leyla e Emre si sono sposati in segreto. Le nozze sono state accettate malvolentieri dalle due famiglie e Mevkibe e Huma hanno deciso di organizzare un altro matrimonio, per festeggiare la coppia e ridare lustro all’immagine dei due giovani innamorati, incaricando Sanem e Can di ultimare i preparativi. La coppia sarà messa in crisi dal compito, e Can inizierà a notare che Sanem non è più molto sicura di volerlo sposare. Nel frattempo, Yigit mette la Aydin sotto pressione e la convince a concentrarsi sul romanzo per rispettare gli accordi con la casa editrice americana. Sanem, tuttavia, è troppo presa dalla crisi con Can che accusa di essere egoista. In realtà, il capo della Fikri Harika è semplicemente molto geloso di Yigit e vuole scoprire di più sull’elegante editore. Huma, approfittando della tensione che si è generata dopo che Yigit ha regalato un libro con una dedica molto profonda alla sua assistita, continua a cercare di separare la coppia e convince l’editore che Can non permetterà mai a Sanem di pubblicare il suo romanzo. Il giorno della festa di matrimonio di Leyla e Emre, tutti gli invitati si presentano più eleganti che mai e Sanem e Can sembrano essere finalmente tornati sereni. Prima del party, tuttavia, il Divit trova il libro con la dedica di Yigit e scopre che l’editore non ha nessun contatto con gli Stati Uniti. Così, avanti a tutti, Can lo affronta e Yigit mostra a Sanem le prove del contratto, gelando il fotografo.

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Sanem vuole pubblicare la sua storia d'amore con Can

Per farsi perdonare, Can organizza una giornata rilassante per la sua fidanzata, così da permetterle di scrivere velocemente le pagine da consegnare all’acquirente. Quando Sanem, tuttavia, scopre che Can ha contattato a sua insaputa un altro editore per allontanarla da Yigit, la ragazza esplode e si scaglia contro il Divit. Nel frattempo, non avendo idee per il suo manoscritto, Sanem chiede a Yigit di pubblicare il suo diario. Qui, infatti, la scrittrice ha raccontato tutta la sua storia d’amore con Can, la storia più bella che possa mai scrivere. Yigit si dice d’accordo ma deve chiedere il permesso al Divit per la pubblicazione. Sanem dona il suo diario a Can, sperando che lui accetti di farglielo pubblicare. Mentre il fotografo si reca nel suo capanno in montagna, Yigit si mostra molto preoccupato dal momento che mancano pochissime ore alla scadenza. Così, Sanem e Yigit si recano insieme al cottage e l’editore convince Sanem a rimanere in macchina, mentre lui parla con Can e lo convince a darle il consenso.

Can manda Yigit all'ospedale nelle Nuove Puntate di Daydreamer

Forte delle parole di Huma e volendo a tutti i costi conquistare la bellissima scrittrice, Yigit compie un gesto inaspettato e crudele. Trovando il fuoco acceso e il diario vicino al falò, Yigit lancia il manoscritto tra le fiamme e quando sopraggiunge Can lo accusa di aver bruciato l’opera di Sanem. La Aydin, spaventata dalle grida, esce dalla macchina e ascolta le accuse di Yigit, impietrita. Il Divit, furioso per le macchinazioni dell’editore, lo spinge violentemente, facendolo cadere a terra, e Yigit perde i sensi. In ospedale, Huma comunica a tutti i presenti che il giovane potrebbe rimanere paralizzato per sempre a causa del colpo ricevuto. Sanem è distrutta, Can non si dà pace e i due hanno una furiosa litigata, dal momento che la Aydin non crede all’innocenza del suo fidanzato. Lei gli chiede di andare via, lasciando l’ospedale, ma vedendola amareggiata come mai prima, Can interpreta quella richiesta come una supplica di uscire per sempre dalla sua vita…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.