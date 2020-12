Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem dice addio ad Ayhan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che, nelle puntate della soap in arrivo in Italia su Canale5, Ayhan dirà addio a Sanem e a Istanbul. Ma sarà per sempre?

Le Anticipazioni Turche di Daydreamer si rivelano terribili per la povera Sanem. Costretta a dire addio a Can, in viaggio intorno al mondo per ritrovare se stesso, la Aydin dovrà fare a meno anche della sua migliore amica Ayhan. Le due ragazze, cresciute come sorelle, si separeranno dopo la tragica decisione della sorella di Osman di lasciare Istanbul per seguire altrove i suoi sogni.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Novità in arrivo dopo il salto temporale

Vi abbiamo già anticipato che tra non molte puntate, assisteremo a un Salto Temporale in Daydreamer. La soap, come Una Vita e Il Segreto, subirà uno slittamento di anni – in realtà di un solo anno – e le cose appariranno subito diverse da come le avremo lasciate. Can se ne sarà andato via mare per ritrovare se stesso, dopo aver rotto con la Aydin ma non sarà il solo e unico cambiamento che colpirà la povera e indifesa – e molto fragile – sorella di Leyla.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Ayhan se ne va!

Sanem dovrà affrontare diversi addii in questo salto temporale di un anno. Oltre a Can infatti, vedremo che anche Ayhan se ne andrà. Diversamente dal Divit – che tornerà, state tranquilli – la ragazza dirà addio per sempre alla soap. La simpatica maestra di yoga deciderà di seguire Osman nel suo viaggio lontano da Istanbul. La motivazione? Una grossa delusione d'amore. Vedremo infatti che la giovane deciderà di mollare tutto e di lasciare casa sua, delusa dal comportamento di CeyCey che – per una serie di incomprensioni – finirà per ferirla e per farla sentire “usata”. Una serie di gravi errori che il bislacco ragazzo finirà per pagare con l'allontanamento della sua fidanzata, di cui non si prevede un ritorno – salvo una seconda stagione di Daydreamer.

Anticipazioni e Trame Soap Daydreamer: Sanem dice addio ad Ayhan... per sempre!

Insomma addio per sempre Ayhan, di cui – lo ammettiamo – sentiremo la mancanza. Non sarà facile per Sanem abituarsi all'assenza della sua amica-sorella, con cui è cresciuta e a cui ha sempre raccontato i suoi segreti. Vedremo però che l'Aydin, dopo un periodo passato in manicomio, riuscirà a trovare un valido appoggio in Deniz e in Mihriban, due donne di cui sentiremo molto spesso parlare!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.