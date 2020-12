Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem compra la Fikri Harika poi fugge dalla città!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni turche delle nuove Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, ci rivelano che Sanem comprerà la Fikri Harika ma deciderà di fuggire da Istanbul.

Anticipazioni sempre più sconvolgenti giungono dalla Turchia. Nelle nuove Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, Sanem sarà distrutta dopo che Can si risveglierà dal coma non ricordando gli ultimi due anni. La Aydin farà di tutto per far tornare la memoria all’uomo che ama, arrivando ad acquistare la quota maggioritaria della Fikri Harika e il vecchio edificio che ospitava l’agenzia pubblicitaria prima del crollo. Resasi conto che neppure questo riuscirà a far avvicinare Can, la bella Sanem si vedrà costretta a fare la valigia e a lasciare Istanbul per sempre. Alla stazione dei treni, tuttavia, accade qualcosa di straordinario che riporterà la speranza nel cuore della Aydin.

Sanem acquista la Fikri Harika nelle Anticipazioni turche di Daydreamer

Daydreamer non smette mai di stupire i telespettatori più fedeli. La Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir ha in serbo colpi di scena eccezionali, svelati dalle Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Nelle nuove Puntate di Erkenci Kus, Sanem sarà sconvolta dalla perdita di memoria di Can. Il bel fotografo è finito in coma, dopo un incidente stradale, e al suo risveglio ha totalmente scordato gli ultimi due anni della sua vita. Ciò implica che Can abbia dimenticato la sua incredibile storia d’amore con Sanem. Decida a non separarsi nuovamente dal suo promesso sposo, la scrittrice accetta di attendere che la sua memoria torni più forte di prima e segue le indicazioni del medico, ricreando scenari familiari per il suo fidanzato che possano provare in lui il riaffiorare dei ricordi. Così, per non traumatizzare ulteriormente il Divit, Sanem decide di tornare in possesso del vecchio palazzo che ospitava la prima sede della Fikri Harika.

Daydreamer, Can spezza il cuore a Sanem

Can ricorda di essere tornato in città per sostituire il padre Aziz e permettergli di curarsi in Europa. Per questo, secondo i dottori, è fondamentale che il Divit sia immerso in un ambiente familiare in grado di aiutarlo con la sua momentanea perdita di memoria. Sanem è diventata una scrittrice affermata e, dopo aver firmato il contratto per la pubblicazione del suo secondo libro, ha molti risparmi da parte. Dunque, la Aydin decide di spendere tutti i suoi soldi per acquistare la Fikri Harika e farla tornare agli albori di un anno prima. Muzzo, CeyCey, Deren, Leyla e Emre sono felicissimi di poter tornare al vecchio lavoro, che tanto amano, e Can si rimette in sesto e riprende il ruolo di leader. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Sanem ascolta un discorso che il suo fidanzato sta facendo al padre Aziz, e capisce che per loro non potrà più esserci futuro.

Sanem pronta a fuggire da Istanbul nelle nuove Puntate di Daydreamer

Can apprezza lo sforzo di Sanem, ma per lui è un’estranea. Il fotografo non ricorda il loro amore, sebbene abbia letto con attenzione il romanzo che la Aydin ha scritto sulla loro storia, e non sa come fare per non ferire la giovane. Mentre il Divit si confida con il padre Aziz, Sanem ascolta la drammatica confessione e prende una decisione: lasciare Istanbul per allontanarsi dal dolore che prova e che proverà per sempre, sapendo di aver perso ancora Can. La Aydin si reca alla stazione dei treni con la sua grande valigia, pronta a lasciarsi tutto alle spalle quando Can, a sorpresa, la raggiunge e le chiede di non partire. Lui non sa chi è lei e che ruolo potrà mai ricoprire nella sua vita, ma sente di non doverla perdere ed è pronto a tutto pe trannerela al suo fianco…

