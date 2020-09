Daydreamer, Anticipazioni Turche: Sanem cade nella trappola di Yigit, l'addio a Can...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che Sanem cadrà nella trappola di Huma, che ha coinvolto Yigit nel piano per separala da Can.

Le Anticipazioni turche di Daydreamer ci rivelano che l’amore tra Sanem Aydin e Can Divit sarà nuovamente ostacolato da Huma, la madre del bel fotografo che, volendo che il figlio lasci la stagista per tornare insieme all’ex fidanzata Polen, architetterà un piano astuto. La signora Divit, infatti, coinvolgerà anche Yigit nei suoi trabocchetti, con la promessa di far innamorare Sanem di lui.

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Huma coinvolge Yigit nel suo perfido piano

Le nuove puntate di Daydreamer metteranno in luce l’astuzia e la malvagità di Huma Divit. Stando alle Anticipazioni che provengono dalla Turchia, infatti, la madre di Can continuerà ad architettare perfidi piani per separare il bel fotografo e Sanem Aydin. La coppia ha affrontato molte discussioni, soprattutto a causa della presenza di Polen a Istanbul. L’ex fidanzata di Can, chiamata da Huma nella speranza che riesca a riconquistare il figlio sottraendolo alla dolce stagista, ha coinvolto il capo della Fikri Harika in un progetto inedito e Can si è visto costretto ad accettare, dato l’affetto che prova per Polen. Il piano di Huma prevede proprio che la vicinanza della bellissima scienziata lo distolga dall’amore che prova per Sanem, e coinvolgere entrambi in un progetto ambizioso potrebbe essere la chiave per riavvicinarli per sempre. Ulteriore tassello dell’intricato puzzle di Huma è la partecipazione di Yigit, palesemente invaghito della Aydin che ha assunto nella sua piccola casa editrice.

Mevkibe contro Huma nelle Anticipazioni Turche di Daydremaer

La collaborazione tra Sanem e Yigit, infastidisce non poco Can. L’affascinante fotografo, infatti, non può sopportare che un altro uomo graviti attorno alla sua amata e, soprattutto, che la Aydin abbia lasciato la Fikri Harika per lavorare nella casa editrice del fratello di Polen. Dal momento che la sede del nuovo impiego dell’aspirante stagista si trova nello stesso edificio dell’agenzia pubblicitaria, la competizione si farà ancora più forte e il Divit non potrà far a meno di interferire nel rapporto di Sanem e Ygit. Quest’ultimo, spronato dalla perfida Huma, accetterà di cercare di sperare i due innamorati e appoggiare la sorella Polen, che che cerca di riconquistare il suo ex fidanzato. Per far sì che Sanem e Can capiscano di appartenere a mondi troppo diversi, Huma architetterà l’ennesimo colpo basso, invitando la famiglia Aydin a cenare con la famiglia Divit al completo. La cena sarà un vero e proprio fiasco e le novità proposte da Yigit a Sanem, non faranno altro che allontanar la coppia.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Can e Sanem cadono in trappola

Yigit, forte dell’appoggio della signora Divit, inizierà a riempire la dolce Sanem di promesse sul suo futuro lavorativo. Mentre Polen continua a distrarre Can con il progetto del suo libro di cucina, e con la tentazione di partire per una nuova avventura lontano da Istanbul, Yigit chiederà a Sanem di concentrarsi sul suo manoscritto, perché sarà pubblicato anche in America! Il giovane ha trovato una casa editrice disposta a tradurre il libro della Aydin e ha lanciarlo negli States, ma in cambio vuole da Sanem la massima efficienza e che la scrittrice dia la priorità al suo lavoro. La giovane è molto infastidita dalle pressioni di Can e inizia a dubitare della fiducia del suo fidanzato. Nel frattempo, Huma, soddisfatta per la piega che ha preso la situazione, sarà rimproverata da Emre che l’accuserà di essere stata scortese con la famiglia Aydin, per provocare l’ennesima lite tra Sanem e Can. I sabotaggi di Huma iniziano a dare i loro frutti...

