Daydreamer Anticipazioni Turche: Polen ritorna da Can! Sanem è in pericolo?

Vediamo insieme cosa accadrà nelle Puntate di Daydreamer presto in onda su Canale5. Nelle Anticipazioni delle Trame della soap scopriamo che Polen tornerà a infastidire Sanem e Can e stavolta la colpa di tutto sarà di Huma, la madre di Can.

Grandi ritorni nelle Trame di Daydreamer. Le Anticipazioni Turche ci rivelano che presto l'amore tra Sanem e Can sarà di nuovo minacciato dalla bella Polen, tornata a Istanbul con il preciso motivo di riconquistare il suo ex fidanzato. Stavolta la bella fisica avrà dalla sua parte un'arma molto potente e difficile da disinnescare. Stiamo parlando di Huma, la mamma di Can, arrivata in città per non permettere al figlio di sposare una donna umile e decisa a mettere i bastoni tra le ruote alla Aydin... anzi a entrambe le sorelle Aydin.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Arriva Huma, la madre di Can

Molto presto nelle puntate italiane, faremo la conoscenza di Huma e scopriremo il perché Can odia così tanto sua madre. La signora Divit, ve lo anticipiamo, sarà un tipetto molto particolare e sin da subito si mostrerà ostile nei confronti di Sanem. Huma vuole infatti che suo figlio non frequenti donne di basso ceto sociale e tenterà in ogni modo di separarli.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Huma richiama Polen

Per raggiungere il suo obiettivo, Huma le tenerà tutte anche richiamare Polen a Istanbul. La madre di Can ha sempre amato l'ex fidanzata di suo figlio e quando scoprirà che il ragazzo si è fidanzato con una donna proveniente da un umile quartiere della capitale turca, si metterà immediatamente all'opera per far scoccare di nuovo la scintilla tra il fotografo e la fisica. È infatti convinta che quella per Sanem sia solo una cotta passeggera e che vedendo la differenza tra le due donne, il suo primogenito rimetterà la testa a posto.

Anticipazioni Turche e Trame di Daydreamer: Sanem di nuovo faccia a faccia con Polen

Il ritorno di Polen manderà Sanem completamente fuori di testa. Cosa vuole la bellissima ex fidanzata di Can da lui? Il primo incontro di questo ritorno inaspettato, sarà nell'ufficio del Divit. Sanem arrivata alla Fikri si troverà davanti a una scena raccappricciante: Can in ufficio, solo con la fisica. Una volta che Polen se ne sarà andata, la Aydin chiederà spiegazioni al suo fidanzato, che cercherà di rassicurarla, lasciandola però con dei grandi punti interrogativi. Questi diventeranno enormi nel momento in cui, Sanem ritroverà la sua nemica nella casa in campagna di Can. I due parleranno amorevolmente e sembrerà essere tornata l'alchimia. Sarà così oppure le cose andranno, come speriamo, diversamente?

