Daydreamer Anticipazioni turche: Leyla torna da Osman, Emre ha scelto Aylin...

Scopriamo le Anticipazioni Turche di Daydreamer. Negli episodi in arrivo in Italia vedremo che Emre, ricattato da Aylin, sarà costretto a rompere con Leyla che tornerà da Osman.

Il triangolo amoroso tra Leyla, Emre e Osman si fa sempre più intrigato nelle Anticipazioni turche di Daydreamer. Nelle nuove puntate, la maggiore delle sorelle Aydin sarà ingannata dalla perfida Aylin e deciderà di dare un’occasione al bel macellaio del colorato quartiere, innamorato di lei sin dall’infanzia.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Aylin allontana Emre e Leyla

Dopo essersi scambiati un passionale bacio in macchina, Emre si renderà conto di essere innamorato di Leyla. La neo coppia, tuttavia, avrà vita breve a causa dell’intromissione della crudele Aylin. L’ex modella, sconvolta dalla rottura con il minore dei fratelli Divit, deciderà di vendicarsi per separare i due innamorati. Aylin ricatterà Emre con una registrazione che potrebbe smascherare i suoi sotterfugi, per riacquisire il 20% della quota della Fikri Harika. Preoccupato della reazione di Leyla, Emre si farà convincere da Aylin ha troncare la loro relazione. La segretaria, sconvolta per il volta faccia del Divit, informerà Sanem e Can della sua volontà di lasciare l’agenzia pubblicitaria.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Leyla torna da Osman

Confusa e amareggiata per il repentino ripensamento di Emre, la bella Leyla inizierà a riflettere sul futuro e giungerà alla conclusione che, per essere felice a lungo, dovrà trovare un uomo che provenga dal suo stesso ambiente. Così, la maggiore delle sorelle Aydin tonerà da Osman, che nel frattempo sta facendo carriera nel mondo dello spettacolo in veste di attore. Il bel macellaio del quartiere, da sempre innamorato di Leyla, asseconderà il suo desiderio e le rivelerà i suoi sentimenti. Mentre Osman dimostra di avere intenzioni serie e Sanem spingerà per avvicinare la sorella al leale amico, Emre si mostrerà molto geloso della nuova relazione di Leyla.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Emre geloso di Osman

La vicinanza tra Leyla e Osman farà impazzire Emre. Il Divit, innamorato della sua segretaria ma impossibilitato a starle vicino per non provocare Aylin, osserverà questa nascente relazione. In svariate occasioni, Emre cercherà di dividere i due assegnando a Leyla incarichi extra o offrendosi di trascorrere del tempo con lei. La Aydin, seppur ancora molto innamorata di Emre, si mostrerà molto caparbia e lo allontanerà in tutti i modi. Can riuscirà a far desistere Leyla dall’abbandonare la Fikri Harika mentre Osman si dimostrerà essere un fidanzato premuroso e molto presente. Leyla dimenticherà Emre per sempre?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45