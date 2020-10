Daydreamer, Anticipazioni Turche: Leyla spezza il cuore a Osman, Emre ne approfitta...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Turche delle Nuove Puntate di Daydreamer, presto su Canale5, ci rivelano che Leyla lascerà Osman e Emre chiederà alla segretaria una seconda possibilità.

Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Daydreamer, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che ci sarà un colpo di scena nelle Trame. Negli episodi, presto su Canale5, Leyla spezzerà il cuore di Osman rompendo il fidanzamento con il bel macellaio. Nel frattempo, Emre susciterà la gelosia della segretaria, avvicinandosi a Melis, e ne approfitterà per chiedere una seconda occasione alla bella Leyla.

Leyla lascia Osman prima delle nozze nelle Anticipazioni di Daydreamer

Leyla ha deciso di dare un’occasione a Osman, l’affascinante e romantico macellaio del colorato quartiere da sempre innamorato della Aydin. L’algida segretaria ha celebrato la cerimonia di fidanzamento con Osman e tutta la famiglia attende con ansia il giorno delle nozze. Nel frattempo, tuttavia, la scoperta che Emre è stato costretto a lasciarla a causa della perfida Aylin, ha portato molta confusione nella mente e nel cuore di Leyla. La sorella di Sanem, infatti, non riesce a dimenticare il suo capo e si sforza di provare qualcosa per Osman, che inizia ad avvertire la freddezza della sua futura sposa. La situazione si complica quando Huma convince Emre ad assumere una nuova segretaria, dal momento che Leyla ha lasciato la Fikri Harika per seguire sua sorella nella casa editrice di Yigit. La gelosia scaturita dall’affascinante Melis, spingerà la Aydin a rompere il suo fidanzamento con Osman, che ormai aveva intuito i reali sentimenti della sua promessa sposa. Il macellaio sarà distrutto dalla notizia e mediterà di lasciare per sempre Istanbul…

Daydreamer Anticipazioni Turche: Emre scopre la verità su Osman

Leyla e Osman si confrontano sulla loro relazione e la segretaria ammette di non essere innamorata di lui, stando ben attenta a non menzionare mai Emre. Il macellaio e attore, infatti, odia il capo della sua fidanzata e sapere che è lui la causa del suo dolore potrebbe creare non pochi problemi. Durante la festa di fidanzamento di Sanem e Can, intenzionata ad allontanare l’uomo che ama dalle grinfie di Melis, la Aydin confesserà a Emre di aver lasciato Osman. Il minore dei Divit sarà sorpreso dalla notizia e vorrà riconquistare il cuore della segretaria. Dopo un confronto con Emre, Leyla dovrà dare la notizia alla sua famiglia che da settimane parla dell’organizzazione del matrimonio con estremo entusiasmo. Mentre Mevkibe e Nihat sembrano accettare la notizia dell’annullamento del fidanzamento, Ayhan confesserà a Osman di essere molto arrabbiata con l'amica.

Emre corteggia Leyla nelle nuove Puntate di Daydreamer

Emre è sconvolto dalle parole di Leyla ma anche molto felice. Finalmente, il vicecapo della Fikri Harika può tornare a corteggiare la donna che ama, e convincerla dei suoi reali sentimenti. Il Divit tenderà una trappola alla sua ex segretaria, attendendo che faccia visita all’agenzia per confessarle di aver capito che lei è ancora innamorata nonostante gli inganni del passato. Leyla, spiazzata, non potrà fingere e deciderà di accogliere la richiesta di Emre e di lasciarsi corteggiare, sebbene non si fidi ancora del tutto di lui. Nel frattempo Osman non riesce a superare la rottura e si lascia andare ad un eccesso d’ira per le strade della città, rischiando la prigione!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.