Scopriamo cosa ci riservano Anticipazioni Turche della soap Daydreamer. Negli Spoiler degli Episodi presto in arrivo in Italia, scopriamo che Emre lascerà Aylin ma la donna giocherà ancora sporco.

Le Anticipazioni Turche di Daydreamer continuano a regalarci alcuni dettagli delle puntate in arrivo in Italia. Negli episodi della soap in onda su Canale5, abbiamo già potuto vedere come Erme cominci a provare qualche “senso di colpa” nei confronti di suo fratello e gli spoiler aggiungono che presto il giovane Divit prenderà una decisione definitiva: lasciare la perfida Aylin. Sì pare infatti che, stanco dei giochi della sua fidanzata, il manager deciderà di allontanarsi da lei e di chiudere ogni tipo di rapporto. Aylin ovviamente non ha però intenzione di lasciare in pace!

Anticipazioni Turche Daydreamer: Aylin mente ad Emre

Vi abbiamo già anticipato di come Aylin rovinerà la carriera di Can, rubando ad Emre delle foto e facendo credere al mondo che suo fratello abbia plagiato una campagna di qualche anno prima. I fratelli Divit si troveranno davanti a un bivio e la loro agenzia – oltre alla reputazione del fotografo – saranno in serio pericolo. Gli spoiler ci rivelano però che Emre, scoperto il guaio in cui è finito suo fratello, avrà il dubbio che ci sia lo zampino di Aylin e le chiederà spiegazioni. La bellissima deciderà di mentire al suo fidanzato creando però un'immensa frattura tra lei e lui.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Emre scopre l'inganno di Aylin

Purtroppo per Aylin, l'inganno sarà presto svelato. Emre capirà infatti di essere stato imbrogliato dalla sua stessa fidanzata e, dopo averla coperta anche questa volta, deciderà di affrontarla. Il Divit stanco delle ripicche della bellissima manager e spaventato che Sanem riveli a Can tutta la verità, deciderà di lasciarla e di rompere la loro alleanza. Ovviamente la reazione della Yükselen non si farà attendere!

Anticipazioni Turche di Daydreamer: Aylin continua a giocare sporco

Emre si dimostrerà stanco di seguire gli “ordini” di Aylin e troncherà il rapporto con lei, spaventato di finire nei guai con Sanem e con Can. Il ragazzo infatti cercherà di corrompere la Aydin con del denaro ma lei si rifiuterà di accettarlo, pronta a dire tutta la verità al suo amato capo. Emre andrà nel pallone e chiuso ogni ponte con la sua ex, si lascerà andare a una serata alcolica in ufficio. Al suo fianco, come ci rivelano gli spoiler, troverà Leyla a consolarlo. La Yükselen intanto, furiosa di essere stata mollata in tronco, non solo cercherà di screditare Sanem ma andrà da Can per raccontargli che lei e suo fratello hanno continuato la loro relazione, tenendola nascosta tutti. Quale sarà la reazione del primogenito di Aziz?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45