Daydreamer Anticipazioni Turche: Emre lascia Aylin e bacia Leyla

Scopriamo le Anticipazioni Turche di Daydreamer. Negli episodi in arrivo in Italia vedremo che Emre, confuso sulla storia d’amore con Aylin, si lascerà andare con Leyla e la bacerà.

La vita sentimentale di Emre Divit si fa sempre più complicata stando alle Anticipazioni Turche delle nuove puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale 5. Il fratello di Can si allontanerà da Aylin, arrivando a mettere fine alla loro storia d’amore, e proverà sentimenti travolgenti per Leyla, con la quale scatterà un romantico bacio.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Emre complotta alle spalle di Can

Dopo essersi salvato miracolosamente dall’incidente automobilistico e aver sancito una tregua con Can, Emre continuerà ad avvalersi della complicità della perfida fidanzato Aylin per estromettere il fratello dalla Fikri Harika. Fingendo di mettersi al servizio degli oscuri piani del crudele Enzo Fabbri, Aylin convincerà l’imprenditore italiano a cederle la quota del 20% delle azioni dell’agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit.

In questo modo, Aylin spera di arrivare ad allontanare Can dall’azienda e continuerà a osservare da vicino le campagne pubblicitarie, per venderle al migliore offerente e costringere il maggiore dei Divit a dichiarare il fallimento. Fabbri, che vuole vendicarsi per il trattamento ricevuto da Can e riuscire a conquistare Sanem e il suo inebriante profumo, cederà le quote alla perfida dark lady e attenderà nell’ombra il momento giusto, per spodestare il suo acerrimo nemico.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Emre bacia Leyla

Se sul piano lavorativo, Emre e Aylin hanno trovato un equilibrio tanto perfetto quanto spietato, su quello sentimentale le cose sono bene diverse. Il periodo di convalescenza, trascorso al fianco di Leyla, ha avvicinato il minore dei fratelli Divit all’intraprendente segretaria. Quando Aylin inizierà a sospettare che Emre è realmente attratto da Leyla, la perfida consulente chiederà spiegazioni nel bel mezzo di un party organizzato da Can.

Emre, che ormai non riesce a togliersi la sorella di Sanem dalla mente e dal cuore, chiederà a Leyla di andare via e la accompagnerà a casa. In macchina, prima di lasciarla davanti alla sua abitazione, i due si scambieranno un bacio passionale. Leyla, al settimo cielo per quanto appena accaduto, confiderà tutto a Sanem la quale, tuttavia, non potrà non essere preoccupata dopo le ultime malefatte di Emre.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Aylin si vendica dopo essere stata lasciata da Emre

Dopo il bacio, Emre capisce di essere innamorato di Leyla e cercherà un confronto con Aylin. Seppur consapevole che la spietata ex modella sarà il suo asso nella manica nella vendetta contro Can, Emre rischia tutto e le confessa di voler chiudere per sempre la loro relazione. Aylin reagirà malissimo alla decisione di Emre e cercherà di convincerlo a darsi un’altra occasione, dopo tante bugie e sotterfugi.

Emre, tuttavia, sembra ormai certo dei suoi sentimenti per la segretaria e chiarisce che quello con Aylin sarà solo un rapporto professionale. La crudele donna non ha intenzione di lasciarsi scappare l’uomo che ama e, intuendo che la vicinanza con Leyla ha portato alla loro separazione, tornerà alla Fikri Harika con l’intenzione di confondere la sorella di Sanem, e farla dubitare dei sentimenti che Emre nutre per lei.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45