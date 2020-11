Daydreamer Anticipazioni Turche: Emre ha un’amante, Leyla sconvolta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni turche delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer, ci rivelano che Emre sarà accusato dalla famiglia Aydin di avere un’amante e Leyla inizierà a nutrire dubbi sul marito.

Le Anticipazioni delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer, presto su Canale5, ci rivelano che Nihat e Mevkibe metteranno in pericolo il matrimonio di Leyla e Emre. Convinti che il genero stia mentendo alla loro adorata figlia, dal momento che si assenta per lunghi periodi e parla al telefono con un interlocutore misterioso. I due coniugi faranno una scoperta inattesa che sconvolgerà Leyla, ma saranno costretti a correre ai ripari quando la verità verrà a galla.

Emre sopreso con l'amante nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Leyla e Emre sono convolati a nozze in gran segreto, per non provocare l’ennesima faida tra la famiglia Divit e la famiglia Aydin. Dopo essere stati scoperti da Mevkibe e Huma, i neo sposi hanno accettato di replicare la cerimonia per festeggiare con amici e parenti. Con la fuga di Can da Istanbul e il crollo finanziario della Fikri Harika, Leyla e Emre sono stati costretti a trasferirsi dagli Aydin nel colorato quartiere di periferia. I due coniugi hanno deciso di non rivelare a Nihat e Mevkibe che il Divit è ancora senza un impiego, mentendo anche sul fatto di essere in procinto di trasferirsi in una nuova abitazione. I genitori della bella segretaria, tuttavia, hanno percepito che qualcuno sta mentendo ma non hanno idea del perché. Avendo notato che Emre trascorre molto tempo al telefono e scambia messaggi con un interlocutore misterioso, Mevkibe si convince che il genero abbia un’amante e convince Nihat a seguirlo per scoprire la verità. I due lo sorprendono a pranzo con una ragazza e riprendono l’incontro, per avere le prove del tradimento di Emre. Tornati a casa, dopo aver convocato anche Huma, Nihat e Mevkibe mostrano a Leyla il video incriminato nel quale sembra che il Divit stia omaggiando la sua amante di un gioiello. La Aydin non può credere ai suoi occhi e pretende una spiegazione. Emre rivela a tutti che la donna in questione è una sua amica, che l’ha convinto ad adottare un cucciolo da regalare a Leyla in occasione dell’anniversario delle nozze. Emre, tuttavia, ha cambiato idea e ha comprato un prezioso gioiello all’amata moglie, e lo stava semplicemente mostrando alla sua cara amica per ottenere l’approvazione. Le accuse di Nihat e Mevkibe hanno messo Emre davanti ad una verità inaspettata: i suoi suoceri non hanno fiducia in lui!

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Leyla e Emre vuotano il sacco

Il Divit chiarisce la situazione con Leyla e lascia la casa, per smaltire la delusione mentre Huma rimprovera i due Aydin per aver accusato il figlio ingiustamente. Nel frattempo, l’amica di Emre lo contatta per un colloquio e lui accetta di buongrado, desideroso di trovare un nuovo impiego e smettere di mentire una volta per tutte. Mevkibe e Nihat vogliono farsi perdonare dal genero, avendo compreso che la loro titubanza è frutto del trauma vissuto dopo il crollo psicologico di Sanem. A differenza di Can, tuttavia, Emre sembra essere pronto a tutto per Leyla ed è ora di accoglierlo ufficialmente in famiglia, facendolo sentire amato e rispettato. I genitori della Aydin vogliono sorprendere il Divit a lavoro, portando alcuni doni, e la segretaria non sapendo come rispondere invita i genitori a recarsi preso una nota impresa nel centro della città. Qui, Emre sta svolgendo il suo colloquio e attende il responso della Holding. L’ingresso improvviso di Nihat e Mevkibe genera non pochi disguidi e Emre, dopo aver fatto finta di essere un impiegato, è costretto ad ammettere di essere disoccupato e di non aver ottenuto neppur quel lavoro. La famiglia Aydin si stringe attorno a Emre, sostenendolo e dichiarando di consideralo come un figlio. Il Divit è felice di aver trovato una famiglia unita, dopo aver vissuto a lungo solo con Huma e lontano dai suoi affetti a Istanbul, e accetta la proposta di Nihat e Mevkibe di lavorare nel piccolo market. L’ambiente del quartiere e le ambizioni del fratello di Can, tuttavia, sembrano essere incompatibili…

