Daydreamer, Anticipazioni Turche: Emre e Leyla sotto Processo dopo le Nozze!

Le Anticipazioni turche delle Nuove Puntate di Daydreamer, presto su Canale5, ci rivelano che Emre e Leyla finiranno sotto processo dopo le nozze celebrate in segreto.

Le nozze segrete di Emre Divit e Leyla Aydin porteranno scompiglio nel colorato quartiere di Istanbul. Le Anticipazioni delle Trame delle Nuove Puntate, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che la coppia sarà presa di mira dalle malelingue e Leyla sarà accusata da Ayhan di aver preso in giro Osman. Mentre la coppia finisce sotto processo, Mevkibe e Nihat diventano nemici e Huma contatta in gran segreto Yigit, per convincerlo a separare Sanem e Can.

Leyla e Emre sotto processo nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Spaventati dal grande astio che nutrono le rispettive famiglie e dagli ostacoli che la perfida Huma Divit potrebbe mettere sul loro cammino, Leyla Aydin e Emre Divit si sono sposati in gran segreto. Sanem e Can hanno fatto da testimoni di nozze, ma l’ingresso improvviso di Mevkibe e Huma nell’aula del Comune ha rischiato di compromettere tutto. Le due madri, informate da CeyCey che non è molto bravo a mantenere i segreti, sono sconvolte dal matrimonio segreto ma sono costrette ad accettare questa unione. Mevkibe e Nihat suggeriscono alla figlia di assecondare il volere della suocera, che le chiede di trasferirsi a casa Divit, almeno per il momento. Tornata del quartiere per preparare le valigie, Leyla dovrà affrontare le malelingue dei suoi vicini che l’accusa di aver preso in giro Osman. La Aydin, infatti, è convolata a nozze appena una settimana dopo aver rotto il fidanzamento con il bel macellaio. Ad attaccare l’algida segretaria sarà, in particolare modo, Ayhan che accusa Leyla di aver spezzato il cuore di Osman. Il macellaio ha lasciato Istanbul per non sopportare il dolore e Ayhan è rimasta completamente sola, il tutto per colpa di un capriccio della Aydin.

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Huma torna all’attacco

Mentre Mevkibe e Nihat rimproverano duramente Leyla, la signora Divit suggerisce di lasciar correre e di chiudere un occhio su questo gesto romantico, quanto sconsiderato. La famiglia Aydin è sorpresa dalla risolutezza di Huma, che sembra aver accettato la nuora nella famiglia al punto da offrire casa Divit ai neo-sposi. Emre convince Leyla ad accettare questo compromesso, così da poter vivere sotto lo stesso tetto, dato che al momento la coppia non ha una casa di proprietà. Il repentino cambiamento di Huma, in realtà, fa parte di un piano ben congegnato per logorare Leyla. La Dark Lady, infatti, cercherà in tutti i modi di far sentire la segretaria un’ospite indesiderata e inadeguata, sperando che la ragazza rinunci a tutto per sfuggire alle sue angherie. Nel frattempo, Huma medita di estendere il suo malefico piano anche a Sanem, che sta progettando le nozze con Can dopo la romantica proposta di matrimonio.

Can e Sanem in trappola nelle Nuove Puntate di Daydreamer

Mentre Leyla tenta di abituarsi alla sua nuova vita da moglie, e sopporta a denti stretti le cattiverie dell’invadente suocera, Sanem e Can sono ad un passo dalle nozze. Non approvando l’influenza che Huma ha sulle vite dei suoi figli, Mevkibe teme che anche la minore tra le sue figlie sarà costretta a trascorrere una vita d’inferno per colpa della perfida signora Divit. Così, la moglie di Nihat cercherà di mettere alla prova Can e Sanem, proprio nel momento in cui la loro relazione è in crisi a causa di Yigit. Il capo della Fikri Harika, infatti, è molto geloso dell’editore, che sospetta essere innamorato della sua fidanzata. Sanem metterà un freno alla gelosia di Can, confessando di essere molto preoccupata per la scarsa fiducia che il suo promesso sposo nutre nei suoi confronti. Ad aggravare la precaria situazione che si è creata proprio a ridosso delle nozze, arriverà l’ennesimo sotterfugio di Huma. La donna convincerà Yigit a fermare il matrimonio una volta per tutte, approfittando anche dell’improvviso voltafaccia di Mevkibe. Completamente assediati, Can e Sanem rischieranno di cadere in trappola…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.