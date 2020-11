Daydreamer, Anticipazioni Turche: Emre e Leyla in Bancarotta dopo le Nozze!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che nelle Puntate in arrivo su Canale5, Leyla e Emre perderanno tutti i loro risparmi e saranno costretti a vivere in casa Aydin dopo le nozze.

Le Anticipazioni di Daydreamer provieniti dalla Turchia ci rivelano che Leyla Aydin e Emre Divit si troveranno in gravi difficoltà economiche dopo le nozze. Nelle Trame delle nuove Puntate, i neo sposi saranno costretti a trasferirsi a casa di Nihat e Mevkibe dopo che la Fikri Harika dichiarerà ufficialmente la bancarotta ed entrambi perderanno il lavoro. Il ritorno di Can potrebbe aiutare la coppia a trovare un nuovo nido d’amore?

La Fikri Harika chiude i battenti nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Dopo aver mandato Yigit in ospedale e aver scoperto che l’editore rischia di rimanere paralizzato per sempre, Can Divit e Sanem Aydin hanno un’accesa discussione e il fotografo prende una decisione drastica, lasciando Istanbul. Mentre Can è in mare aperto, esplorando nuove regioni a bordo della sua nave, Sanem ha un crollo e finisce in manicomio. L’aspirante scrittrice non intendeva rompere il suo fidanzamento con il Divit, sebbene fosse profondamente ferita e amareggiata, dopo aver scoperto che Can ha bruciato il suo diario e futuro romanzo d’esordio. Con l’abbandono di Can e il crollo di Sanem, la Fikri Harika attraversa un periodo molto complicato e l’agenzia pubblicitaria è costretta a chiudere i battenti. Improvvisamente, Leyla Aydin e Emre Divit si trovano senza lavoro e senza soldi e sono costretti a chiedere aiuto a Mevkibe e Nihat. Anche Huma, infatti, dovrà rinunciare alla sua bellissima dimora e venderla per poter sostenere le spese legali dell’agenzia, trasferendosi nel colorao quartiere di periferia. I dipendenti cercano di reinventarsi e, durante l’anno che precede il ritorno improvviso di Can, CeyCey si unisce a Muzo e diventa il proprietario di una bancarella che vende frutta e verdura al mercato rionale. Deren, invece, presta la sua brillante intelligenza ad una ditta che si occupa di pollame: un incubo per la gieffina abituata ad un clima cittadino ed elegante. Sanem lavora al suo romanzo e, dopo aver superato il crollo nervoso grazie alla nuova amica Deniz, diventa un’affermata scrittrice sotto la guida di Yigit. Per Leyla e Emre, invece, la situazione si farà sempre più complicata…

Deaydreamer, Anticipazioni Turche: Leyla e Emre completamente al verde

Leyla e Emre hanno accettato l’ospitalità della famiglia Aydin, iniziando una convivenza difficile con Mevkibe e Nihat. La giovane segretaria, grazie alla sua professionalità e alla posizione occupata alla Fikri Harika, trova un nuovo impiego senza troppe difficoltà ma è molto infelice. Il clima della nuova agenzia, infatti, è molto rigido e la costringe a star lontana dal suo amato marito dal momento che il nuovo capo le affida un incarico dopo l’altro. Emre, nel frattempo, continua a sostenere colloqui senza mai trovare riscontri positivi: tutti trovano che il Divit sia troppo qualificato per poter ricoprire ruoli di secondo piano e, contemporaneamente, nessuno ha un budget sufficiente per assumerlo al più presto. Emre è disperato, vorrebbe affrancarsi dalla famiglia Aydin e trovare una nuova casa, da condividere con la moglie. Per evitare che Nihat e Mevkibe siano allarmati dallo stato di disoccupato di Emre, creando così una situazione di maggior disagio in un clima già molto teso, la coppia ha deciso di mentire e di fingere che il Divit abbia trovato lavoro e che il loro nuovo nido d’amore sia in via di allestimento. Per questo motivo, ogni mattina, Emre si prepara e rimane lontano dal quartiere fino a sera, fingendo di essere oberato di lavoro. La bugia degli sposini, tuttavia, non farà altro che insospettire Nihat e Mevkibe che inizieranno a pedinare il loro ambizioso genero temendo che possa tradire la loro preziosa figlia...

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.