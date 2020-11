Daydreamer, Anticipazioni Turche: Can si getta tra le Fiamme per Sanem!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer provenienti dalla Turchia, rivelano che Can sarà vittima di un incendio doloso appiccato da Yigit.

Nuove, scottanti, Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Can Divit si sottoporrà ad una prova di coraggio per la sua Sanem. Nelle Trame delle Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, Yigit teme di essere incastrato da Can e, non volendo perdere l’affetto della giovane scrittrice rivelandole la verità sull’incidente e la distruzione del diario, dà alle fiamme la casa del Divit per sbarazzarsi delle prove. Il temerario Can, tuttavia, stupisce tutti e si getta tra le fiamme per salvare un oggetto particolare che gli regalò la Aydin prima della rottura.

Can si trasferisce da Sanem nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Can Divit è tornato a Istanbul dopo un anno di assenza e trova una realtà profondamente cambiata. Sanem è finita in manicomio, distrutta dopo essere stata abbandonata dall’uomo che ama senza neppure una spiegazione. Il fotografo non sopporta di essere la causa del dolore della Aydin e vuole partire al più presto, per assicurarsi che l’ex fidanzata non sia troppo turbata dalla sua presenza. Aziz, grazie alla complicità degli amici della coppia e di Mihiriban, finge di essere malato e chiede ospitalità a Sanem, appoggiando il progetto di CeyCey di ricreare la Fikri Harika dopo la bancarotta. Avendo compreso di essere ancora innamorato di Sanem, nonostante lei abbia preferito credere alla storia raccontata da Yigit a proposito del suo diario, il Divit decide di rimanere in città e si traferisce nel capanno della casa della giovane scrittrice. Sanem finge di accogliere con indifferenza la notizia, concentrandosi sulla notizia di essere stata nominata autrice dell’anno. In realtà, la dolce Aydin si sente molto sotto pressione e ha iniziato a parlare da sola ad alta voce, come faceva durante il suo crollo psicologico.

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Can minaccia Yigit

Can vuole riconquistare Sanem: non ha più dubbi, è lei la donna della sua vita e non serve a nulla fuggire per mari lontani. L’ostacolo maggiore, tuttavia, rimane la costante presenza di Yigit in casa della scrittrice. L’editore ha mantenuto la promessa e ha portato il romanzo della Aydin al successo, desideroso di conquistare anche il cuore infranto della sua giovane protetta. L’equilibrio instaurato da Yigit viene spazzato via dall’arrivo del Divit, che ha un piano ben preciso per riprendere il suo posto al fianco della donna amata. Can finge di aver recuperato alcuni file video della notte in cui Yigit gettò il romanzo di Sanem tra le fiamme, incolpandolo del terribile gesto, e l’editore si allarma immediatamente. Sotto consiglio di Huma, l’unica a conoscenza di tutte le bugie di Yigit, compreso il fatto che non è rimasto realmente semi-paralizzato dopo lo scontro con Can, il fratello di Polen escogita un piano malvagio.

Can si getta tra le Fiamme nelle nuove Puntate di Daydreamer

Can incarica Emre di seguire Yigit per prevedere in anticipo le sue mosse. L’editore si reca nei pressi del capanno di Sanem dove si è trasferito da poco il Divit e cerca di forzare la serratura senza successo. Proprio quando Emre telefona al fratello per chiedergli di correre a casa e incastrare Yigit, Huma decide di recarsi a casa di Mihriban. Tra le due c’è vecchia ruggine dal momento che entrambe erano innamorate di Aziz molti anni prima. La madre dei Divit vede come un ulteriore tradimento il ritorno di fiamma tra l’ex marito e Mihriban e sviene sulla soglia della loro casa, troppo provata dal dolore. Emre e Can sono costretti a soccorrere la madre, mentre Yigit approfitta della solitudine per dare alle fiamme il capanno e distruggere le prove della sua colpevolezza. L’incendio attira immediatamente l’attenzione e il Divit, volendo salvare la bandana che Sanem gli regalò tempo prima, simbolo della loro storia d’amore, decide di gettarsi nel fuoco e recuperare il prezioso oggetto!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.