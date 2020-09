Daydreamer Anticipazioni Turche: Can se ne va. Sanem si consola con un altro uomo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa accadrà nelle Puntate di Daydreamer presto in onda su Canale5. Nelle Anticipazioni delle Trame della soap scopriamo che è in arrivo un nuovo personaggio che rischia di rubare il cuore a Sanem.

Aggiungiamo un altro tassello a quello che succederà nelle puntate di Daydreamer, in arrivo molto presto in Italia. Le Anticipazioni Turche della soap ci hanno già rivelato che Can deciderà di lasciare Istanbul e di partire per Londra, accettando il lavoro offerto da Polen. Sappiamo anche già che la bella Sanem, delusa dall'atteggiamento del suo amato, deciderà di dare le dimissioni e finirà per essere investita. Quello che ancora non sapevamo è che l'uomo alla guida dell'auto che l'ha messa sotto, potrebbe diventare il sostituto del fotografo nel cuore della bella Aydin. E le sorprese non finiranno qui...

Anticipazioni Turche Daydreamer: Sanem investita

Vi abbiamo già anticipato che Sanem verrà investita. La ragazza, triste e distratta a causa della partenza di Can, finirà sotto le ruote di una macchina. La ragazza verrà portata in ospedale e per fortuna, le sue condizioni non saranno gravi. Un grande spavento e qualche ammaccatura ma presto Sanem potrà tornare a casa. Can correrà da lei disperato e spaventato da quello che le è successo ma proprio, nella stanza d'ospedale, farà la conoscenza di un suo probabile rivale.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Yigit il nuovo rivale di Can

Il ragazzo che ha investito Sanem, il cui nome è Yigit, si affretterà a portare Sanem in ospedale e rimarrà accanto a lei sino a quando il dottore non gli darà buone notizie. Sarà proprio là che Can conoscerà questo bel giovane arrivato all'improvviso nella vita della sua amata ex fidanzata e vedendo le cure che questi riserverà alla Aydin, non potrà fare a meno di esserne geloso. Yigit si dimostrerà infatti fin troppo accudente nei confronti di Sanem e sarà chiaro che si è innamorato a prima vista della protagonista di Daydreamer. Le Anticipazioni ci rivelano anche di un particolare molto interessante per il proseguimento della storia e del triangolo amoroso.

Anticipazioni Turche e Trame di Daydreamer: Sanem si consola con Yigit?

Dopo aver portato Sanem in ospedale, Yigit si accorgerà che la ragazza ha dimenticato un quadernino sul sedile della sua macchina. Incuriosito leggerà il contenuto (il racconto di Sanem) e scoprirà che la giovane che ha appena soccorso è più interessante di quanto pensasse. Sarà questa la molla che farà scattare un triangolo amoroso molto particolare. Yigit si scoprirà essere il capo di una società editrice e proporrà a Sanem di andare a lavorare per lui, terminati gli ultimi giorni che le mancano per lasciare la Fikri. Questo manderà in bestia Can, che si troverà davanti a un avversario davvero temibile. La Aydin sembrerà accettare questa proposta, ormai decisa a chiudere con il passato e sembrerà addirittura guardare con occhi dolci questo nuovo arrivo in Daydreamer. Che sia arrivato il momento di dimenticare il Divit?

Daydreamer Anticipazioni shock: Yigit è il fratello di Polen

Questa volta non si tratterà soltanto di un triangolo amoroso ma ci sarà un qualcosa di assolutamente imprevedibile. Yigit non sarà un personaggio qualunque entrato nelle trame di Daydreamer all'improvviso. Il ragazzo si rivelerà essere il fratello di Polen. Le cose si complicheranno e stavolta, forse ma speriamo di no, per Sanem e Can sarà più difficile del previsto riuscire a ritrovare l'armonia.

