Daydreamer, Anticipazioni Turche: Can perde la testa e rapisce Sanem!

Le Anticipazioni turche delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer rivelano che Can Divit rapirà Sanem Aydin, per poter parlare con lei lontano da ogni distrazione.

Le Anticipazioni di Daydreamer provenienti dalla Turchia ci rivelano che nelle Trame delle nuove Puntate della Soap, in arrivo su Canale5, Can Divit perderà la testa. Convinto di poter riconquistare Sanem Aydin, l’affascinante fotografo approfitta della distrazione della scrittrice per salpare con la sua barca e trascorrere una giornata lontano da sguardi indiscreti. Mentre Can cerca la conferma dei sentimenti di Sanem, Yigit si vendica mettendo in pericolo gli affari della Fikri Harika e i sordidi segreti di Huma vengono a galla.

Can rapisce Sanem nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Sanem Aydin teme che Can Divit possa abbandonarla di nuovo, dopo che Yigit le fa credere che il bel fotografo ha intenzione di salpare con la sua barca. La scrittrice corre al molo e sale sull’imbarcazione per impedire al suo ex fidanzato di laniare Istanbul. Can, inizialmente confuso dall’agitazione di Sanem, ne approfitta per passare del tempo da solo con lei e molla gli ormeggi dirigendosi in mare aperto. La Aydin oppone resistenza al rapimento ma con il passare delle ore non può nascondere di essere felice per quella inattesa vicinanza forzata. I due raccontano cosa è successo durante l’anno trascorso separati, bevendo del tè insieme come ai vecchi tempo. Il Divit mette da parte il suo orgoglio, chiedendo scusa a Sanem e rivelandole di non aver mai smesso di pensarla. Anche la Aydin si confessa, ammettendo di aver provato a cambiarlo per paura di perderlo e di aver capito che non è stato lui a bruciare il suo prezioso diario. Il viaggio continua sereno fino a quando Can non attracca in un molo sconosciuto, rivelando a Sanem di avere intenzioni di vendere la sua barca per ripagare i debiti della Fikri Harika. La scrittrice è al settimo cielo ma la felicità, si sa, a volte può durare un battito di ciglia…

Daydreamer Anticipazioni Turche: Deren e CeyCey finiscono in Carcere

Mentre Can e Sanem si godono la giornata in barca, Yigit è furioso. L’editore non può credere che la Aydin abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio per correre dietro al fotografo e ha intenzione di vendicarsi. Mentre i dipendenti della Fikri Harika sono in ansia per la sparizione di Sanem, che avrebbe dovuto preparare un lotto di creme da consegnare ad un importante fornitore, Yigit fa credere a Cemal, un commerciante della zona, che l’agenzia pubblicitaria ha cercato di rubare la ricetta segreta dei cosmetici della moglie. Cemal è furioso e chiede l’aiuto della polizia che, scovando a casa di Sanem il laboratorio di creme, crede alla versione dell’uomo e arresta tutti i dipendenti. La situazione si fa critica ma, fortunatamente, Bulut ha un asso nella manica. Il burbero coltivatore, infatti, è in realtà un avvocato e riesce a provare l’innocenza dei suoi amici scagionandoli. Grazie all’intervento di Can, che coinvolge il suo avvocato privato, Sanem riceve il brevetto sulla formula dei cosmetici e gli affari della Fikri Harika sono salvi.

Sanem rifiuta Yigit nelle nuove Puntate di Daydreamer

Sanem è felice di poter continuare a creare le sue creme, che sono state una valvola di sfogo durante il suo lungo periodo di depressione. La Aydin decide di affrontare una volta per tutte Yigit, dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio. La giovane scrittrice accoglie le scuse del suo editore, che si guarda bene dal raccontare a Sanem tutti i suoi loschi intrighi, ma ribadisce di non avere bisogno di protezione. La scrittrice, inoltre, informa Yigit che non ha intenzione di partire con lui e che ha bisogno di spazio. Sanem scriverà il suo secondo romanzo, ma non ha intenzione di allontanarsi ancora da Can per farlo. Nel frattempo, l’investigatore privato contattato dal Divit lo informa che Yigit vede spesso sua madre Huma. Il fotografo è sconvolto e fa irruzione a casa della Dark Lady in cerca di spiegazioni. Huma riesce a giustificarsi, confessando di vedere Yigit in quanto caro amico di famiglia, ma Can non sembra essere troppo persuaso dalle sue parole. Ora Yigit non può contare sull’aiuto di Huma, ma non per questo ha intenzione di arrendersi.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16 su Canale5.