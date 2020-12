Daydreamer Anticipazioni Turche: Can perde la memoria e lascia Sanem!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni turche delle nuove Puntate di Daydreamer ci rivelano che Can perderà la memoria, e non vorrà più continuare il fidanzamento con Sanem.

Le Anticipazioni delle trame delle nuove Puntate di Daydreamer, provenienti dalla Turchia, non potrebbero essere più spiazzanti. Dopo aver deciso di trascorrere due anni in viaggio, per poi sposarsi una volta tornati ad Istanbul, Can e Sanem hanno un incidente. Il Divit esce dal coma ma al suo risveglio non ricorda più gli ultimi due anni vissuti in compagnia della donna che ama. La Aydin è stata cancellata dalla mente di Can, che si trova costretto a prendere le distanze dalla scrittrice sperando di riacquistare presto la sua memoria.

Can perde la Memoria nelle Anticipazioni turche di Daydreamer

Ancora una volta, i progetti romantici di Can e Sanem subiscono una brusca frenata. Dopo aver parlato con i genitori della Aydin, provocando il dispiacere di Nihat, la coppia decide di recarsi al molo e salpare all’avventura. Can e Sanem, infatti, vogliono allontanarsi dalle rispettive e opprimenti famiglie, viaggiando per il mondo per poi tornare a Istanbul e sposarsi. Sulla strada, tuttavia, la coppia rimane coinvolta in un incidente e Can va in coma. La Aydin è logorata dal dolore, mentre i familiari si sentono in colpa per aver spinto la coppia a partire senza la loro benedizione. Mevkibe è pentita per aver cercato di ostacolare l’amore tra Sanem e Can, seppur con buone intenzioni. Improvvisamente, dopo diversi giorni di attesa durante i quali Sanem non si è mai mossa dal capezzale dell’uomo che ama, il Divit si risveglia dal coma. La scrittrice è al settimo cielo e promette di aiutarlo nella convalescenza. C’è solo un piccolo problema: Can non si ricorda di lei!

Daydreamer, Anticipazioni Turche: Sanem e Can al capolinea

L’incidente e il coma hanno avuto gravi ripercussioni sulla memoria di Can. Il bel fotografo non ricorda gli ultimi due anni appena trascorsi e per questo non riconosce Sanem dopo essersi svegliato. La scrittrice cerca di spiegargli tutto ma Can è molto provato dalle ferite, e lei è costretta ad arrendersi sperando che Emre e Aziz riescano ad aiutarlo. Il Divit si confida con il padre e il fratello, molto confuso sul ruolo di Sanem nella sua vita. Il capo della Fikri Harika, infatti, ricorda di essere fidanzato con Polen e non ha idea di tutto ciò che ha fatto per amore di Sanem negli ultimi anni. La Aydin è distrutta e teme che, questa volta, la relazione con Can sia giunta al capolinea.

Can frena Sanem nelle nuove Puntate di Daydreamer

Confuso da quanto rivelato da Emre e Aziz, Can vuole parlare con Sanem. Il fotografo sa che la ragazza è rimasta sempre vicino a lui nelle ultime settimane e ha capito che i sentimenti che li legano sono profondi. Nonostante questo, il Divit non riesce proprio a ricordare. Nella corsia dell’ospedale, Can affronta Sanem e le confessa di non provare nulla per lei né tantomeno di riuscire a ricordare la loro storia d’amore. La scrittrice promette di essere paziente e di assecondare i suoi tempi. Il Divit è combattuto: dare una possibilità ad una donna che ritiene una perfetta sconosciuta oppure mettere fine a questa relazione?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.