Daydreamer Anticipazioni Turche: Can in prigione!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle Puntate di Daydreamer presto in arrivo in Italia, in onda su Canale5. Nelle Anticipazioni delle Trame della soap scopriamo che Can finirà in prigione. A denunciarlo sarà Fabbri.

La nostra sensazione che Fabbri prima o poi avrebbe cercato di liberarsi fisicamente di Can, si rivelerà fondata. Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che nelle puntate in arrivo in Italia, tra pochissimo, vedremo che il francese – al culmine di una lite con il Divit – deciderà di denunciarlo e lo spedirà dritto dritto in prigione. Solo l'intervento di Sanem eviterà il peggio ma, ve lo spoileriamo, a caro prezzo!

Can e Fabbri la sfida continua nelle Anticipazioni di Daydreamer

Ormai l'abbiamo capito, Fabbri vuole farla pagare a Can e per farlo continuera imperterrito a volere il profumo di Sanem. L'imprenditore francese, ormai consapevole di non avere alcuna chance con l'Aydin, tenterà un modo subdolo per metterle comunque i bastoni tra le ruote. Abbiamo già visto come Can non sopporti la presenza di Fabbri nella sua azienda e come Aylin abbia approfittato di tutto questo, per rientrare nell'agenzia dei Divit. Quello che però ancora non immaginavamo è che Fabbri si sarebbe spinto fino a sbattere in prigione il suo nemico, pur di annientarlo.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Can molla un pugno a Fabbri

Can e Fabbri l'uno contro l'altro. Una scena già vista nelle scorse puntate di Daydreamer ma che si ripeterà – e stavolta più violenta – molto presto. Il francese ha rifiutato di rinunciare alle sue quote dell'azienda ma ancora non ha messo le mani sulla formula del profumo di Sanem. Stanco di aspettare, il balordo chiederà alla ragazza di averle immediatamente e di non poter attendere ancora. Anche stavolta sarà decisivo l'intervento di Can, per salvare la ragazza dalle grinfie dell'imprenditore ma il bel fotografo, in questa occasione, perderà completamente il controllo. Provocato da Fabbri, gli sferrerà un pugno in piena faccia lasciandolo andare malconcio.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Can finisce in prigione

Fabbri sarà furioso con Can, tanto che deciderà di fargliela pagare duramente: lo denuncerà alla polizia e lo farà arrestare. Alla Fikri, il Divit non farà neanche in tempo a raccontare quanto successo che degli agenti arriveranno per portalo in prigione. Sanem, disperata, cercherà di aiutare il suo amato e per riuscirci dovrà cedere al ricatto di Fabbri e consegnarli la formula del suo profumo. Il francese farà quindi rilasciare il Divit e prometterà a Sanem di non rivelare a nessuno il accordo... ovviamente nessuno tranne Aylin. Le cose si complicano!

Scopri le Anticipazioni delle Trame di Daydreamer dal 13 al 19 settembre 2020