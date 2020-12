Daydreamer Anticipazioni Turche: Can in coma dopo un Incidente stradale!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di Daydreamer ci rivelano che Can avrà un incidente stradale e andrà in coma, mentre Sanem si dispererà per il suo fidanzato.

Spiazzanti Anticipazioni giungono dalla Turchia. Nelle Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, Can Divit e Sanem Aydin hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle opprimenti famiglie. L’incontro con Nihat e Mevkibe non va come sperato e Sanem, sebbene abbia il cuore infranto per il rifiuto dei suoi genitori, vuole lasciare Istanbul con Can e salpare verso nuove avventure. Mentre sono in macchina per raggiungere il molo, la coppia viene travolta in un gravissimo incidente. In ospedale, Sanem scopre che Can è in coma e i dottori hanno poche speranze per la sua guarigione.

Nihat e Mevkibe furiosi con Sanem nelle Anticipazioni turche di Daydreamer

Can Divit e Sanem Aydin hanno scelto di darsi un’altra occasione, dopo aver capito di non poter vivere l’uno senza l’altra. Il fotografo propone a Sanem di scappare prima delle nozze, trascorrendo due anni all’avventura con la loro barca. Can vuole vivere la sua storia d’amore con Sanem lontano dalle opprimenti famiglie, che continuano a mettere lo zampino nelle loro faccende private. Nihat e Mevkibe sono preoccupati per la salute psichica della figlia minore, dopo il crollo dovuto al senso d’abbandono. Huma, invece, spera ancora che Can possa trovare una donna alla sua altezza che provenga da una classe sociale più elevata. Prima di lasciare la Turchia, tuttavia, la Aydin chiede al suo promesso sposo di far visita ai genitori. Sanem spiega loro il progetto di partire per poi tornare in patria e sposarsi, creando una famiglia con Can, ma Nihat non lo può accettare. L’uomo crede che così facendo Sanem disonori sé stessa e la sua famiglia e dichiara di non voler più avere nulla a che fare con lei, se deciderà veramente di partire prima di essere una donna sposata.

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem coinvolti in un Incidente

Sanem è distrutta dal rifiuto del padre ma è stanca di sottostare alle regole imposte dalla sua famiglia: lei ama Can e sa che lui non la deluderà mai più. La coppia, dunque, procede con il piano iniziale e sale in macchina per raggiungere il molo. Il Divit capisce che la sua fidanzata sta soffrendo e le chiede di non fingersi sicura, ma di scegliere liberamente e con il cuore. La Aydin non nasconde di essere delusa dalla reazione di Nihat, e di sentirsi in colpa per aver deluso tutti con il suo progetto di una fuga romantica. Nonostante ciò, tuttavia, non intende annullare il viaggio. Mentre la coppia discute sul futuro, un imponente furgone non rispetta la precedenza e si abbatte con forza sulla vettura di Sanem e Can. La coppia è gravemente ferita e viene portata d’urgenza in ospedale: Can e incosciente e la Aydin teme per la sua salute.

Can in coma nelle nuove Puntate di Daydreamer

Gli amici e i familiari di Can e Sanem vengono chiamati dall’ospedale e corrono al capezzale dei due giovani innamorati. Sanem ha riportato diverse ferite e ha il collare, a causa del contraccolpo che ha subito dopo l’impatto. La scrittrice, tuttavia, non sembra provare dolore talmente è concentrata sul desiderio di scoprire dove hanno portato Can. La Aydin si dimena e a nulla servono le parole di Leyla, che cerca di tranquillizzarla. Sanem si strappa gli aghi dal braccio e corre nella corsa dell’ospedale fino alla camera di Can dove l’attende una bruttissima sorpresa: il Divit è in coma a causa dell’incidente. Aziz e Emre sono distrutti e Sanem si sente in colpa, sebbene tutti i presenti le facciano notare che è fortunata ad esserne uscita quasi incolume. Can si sveglierà dal coma? I pareri dei dottori non sono incoraggianti…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.