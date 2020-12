Daydreamer, Anticipazioni Turche: Can e Sanem scappano insieme prima delle Nozze!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che Can e Sanem progettano di fuggire per due anni prima del Matrimonio.

Incredibili Anticipazioni giungono dalla Turchia sulle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer. Negli episodi in arrivo su Canale5, Can Divit e Sanem Aydin cedono alla passione e tornano a fare coppia fissa. La bella scrittrice decide di fare un regalo al fotografo, comprando la barca che aveva venduto per sanare i debiti della Fikri Harika. Colpito dal gesto romantico, Can propone a Sanem di fuggire per due anni in mare aperto per poi tornare a Istanbul e convolare finalmente a nozze.

Anticipazioni Turche Daydreamer, Sanem stupisce Can

Dopo aver scoperto che Yigit ha tramato alle sue spalle con Cemal, per sottrarle la formula segreta delle sue creme, Sanem ha deciso di chiudere tutti i ponti con il suo editore. Yigit spedisce una lettera di scuse alla Aydin, confessando di aver agito in quel modo poiché preda della gelosia per il riavvicinamento tra lei e Can. Nel frattempo, grazie ai suoi avvocati, il Divit assicura alla sua amata l’esclusiva sulle creme, permettendo alla Fikri Harika di continuare la campagna pubblicitaria per Sanem. Felice per il gesto del Divit, la scrittrice decide di utilizzare i soldi che la casa editrice le ha anticipato per il nuovo manoscritto, ricomprando la barca che Can ha venduto per sanare i debiti dell’agenzia pubblicitaria. Il fotografo, non trovando più Sanem in casa, si allarma pensando che la giovane possa averlo abbandonato poiché ancora insicura dei suoi sentimenti. Quando la Aydin annuncia a Can di avergli fatto un regalo, il Divit è sinceramente felice e invita la sua fidanzata a considerare la barca come una proprietà comune che li accompagnerà durante i loro viaggi per il mondo. Ora, Sanem potrà finalmente andare alle Galapagos?

Can e Sanem fuggono prima delle Nozze nelle Anticipazioni di Daydreamer

Dopo aver ceduto alla passione, Sanem e Can non vogliono più trascorrere neppure un minuto lontani l’uno dall’altra. La scrittrice sembra essere entusiasta alla prospettiva di sancire l’unione con il burbero capo della Fikri Harika. Memore delle intromissioni costanti della famiglia Aydin e di Huma, Can propone alla sua amata un progetto romantico e inaspettato. Il Divit vuole salpare, lasciando Istanbul, e navigando per due anni alla scoperta delle bellezze del mondo insieme alla sua Sanem. Mentre lei sembra scettica, il Divit propone di viaggiare per poi tornare in patria e convolare finalmente a nozze, nutrendo il forte desiderio di diventare al più presto padre. La Aydin è scioccata dalla proposta di Can ma sa che se svelasse alla sua famiglia di essere tornata insieme al fotografo, Mevkibe e Nihat non le permetterebbero di continuare questa relazione. Sanem è pronta a lasciare la sua famiglia per Can...

Daydreamer, Anticipazioni turche: Nihat e Mevkibe si oppongono

Da quando Can è tornato in patria, Nihat e Mevkibe sono in allerta. I coniugi Aydin non vogliono vedere Sanem soffrire nuovamente, né tanto meno essere costretti a portarla ancora in clinica a causa del dolore che Can potrebbe infliggerle. Traumatizzati dal passato, i genitori di Sanem hanno rivelato al Divit di essere molto affezionati a lui, ma di non potersi fidare ciecamente. Del resto, Mevkibe ha impiegato diverso tempo a riporre la sua fiducia in Emre, che pure non ha mai dato modo di dubitare della sua lealtà verso Leyla. Quando i due chiamano Sanem e scoprono che è in barca con Can, tutti i dubbi vengono a galla. La Aydin ormai è convinta che se vuole sposare l’uomo che ama, dovrà allontanarsi da Istanbul per diverso tempo, sperando che al suo ritorno la loro unione sia accettata da tutti.

