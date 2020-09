Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle Puntate di Daydreamer presto in onda su Canale5. Nelle Anticipazioni delle Trame della soap scopriamo che Can chiederà a Sanem di sposarlo ma lei ha un nuovo segreto da nascondere.

Sanem e Can marito e moglie? Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che molto presto, nelle puntate italiane della soap, arriverà la proposta di matrimonio del bel Divit alla sua amata ma – come ormai ci hanno abituato – non sarà tutto rose e fiori. Un nuovo segreto rischia di minare nuovamente il rapporto tra i due innamorati e forse stavolta le conseguenze saranno più dure del solito! Ma vediamo cosa succederà:

Can e Sanem ufficialmente fidanzati in Daydreamer Anticipazioni Turche

Nelle prossime puntate di Daydreamer in arrivo in Italia, vedremo che Can e Sanem si fidanzeranno. Il loro rapporto farà finalmente il salto di qualità che tutti ci aspettavamo ma i due tenteranno ancora di tenerlo nascosto, per evitare inutili pettegolezzi. Sanem consiglierà infatti a Can di attendere il momento opportuno e di informare prima di tutto la sua famiglia, poi di rendere pubblico il loro amore. Ma le cose, ve lo abbiamo già anticipato, non andranno come previsto!

Anticipazioni Turche di Daydreamer: Sanem e Can al centro dei pettegolezzi

Can e Sanem daranno scandalo e finiranno sui giornali. Aylin scatterà loro delle foto in momenti intimi e le venderà a una rivista di gossip. L'articolo farà infuriare Mevkibe e i due innamorati, in un primo tempo, decideranno di mentire alla signora Aydin e di nascondere ancora il loro amore. Sarà però molto difficile, un vero e proprio segreto di Pulcinella, visto che tutti si accorgeranno che tra Sanem e Can qualcosa è cambiato e che tra i due non c'è solo un rapporto di lavoro. Sanem sarà additata di favoreggiamento e comincerà a sentire il peso delle critiche e dei pettegolezzi in ufficio, tanto che deciderà di lasciare il suo lavoro. Can però la convincerà a rimanere con una proposta molto allettante.

Anticipazioni e Trame puntate Daydreamer: Can propone a Sanem di sposarlo

Can chiederà a Sanem di non lasciare il suo lavoro e le proporrà di uscire allo scoperto ma con una cosa in più: non diranno solo che si amano ma informeranno tutti di volersi sposare. Sanem, contenta, potrà finalmente confessare alla madre che Can ha intenzioni serie e che le ha chiesto di diventare sua moglie. Insomma la loro relazione verrà ufficializzata e mancherà solo l'anello! Can ci lavorerà sin da subito ma il Divit dovrà prima affrontare un'altra sfida: il carcere.

Daydreamer, Anticipazioni e Trame Turche: Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can

Can finirà in prigione a causa della denuncia di Fabbri. Il Divti verrà sbattuto dietro le sbarre e Sanem sarà costretta ancora una volta a cedere ai ricatti del francese. Gli venderà il suo profumo, quello originale, in cambio della liberazione del suo amato. La ragazza non dirà nulla al suo fidanzato che, una volta fuori, si precipiterà a farle la proposta ufficiale, con tanto di anello. Sanem però non potrà accettare, non prima di avergli confessato quello che ha fatto. Ma anche stavolta il destino sembra remare contro alla bella Aydin e forse stavolta la sua “punizione” sarà più dura del solito!

Scopri le Anticipazioni delle Trame di Daydreamer dal 13 al 19 settembre 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.10 e la domenica alle 16.30