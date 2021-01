Daydreamer Anticipazioni Turche: Ayca seduce Can, Sanem addio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, ci rivelano che tra Sanem e Can ci saranno nuovi problemi a causa della giovane Ayca.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle Trame delle nuove Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5. Nella Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir arriva l’intraprendente Ayca, figlia di un importante cliente della Fikri Harika. La giovane ha le stesse passioni di Can e sembra molto interessata a coinvolgere il fotografo in attività adrenaliniche, approfittando dell’amnesia del Divit e del distacco che si è creato con Sanem. La Aydin riuscirà a non perdere il bel fotografo?

Ayca sconvolge Sanem nelle Anticipazioni Turche di Daydreamer

Can ha perso la memoria dopo un incidente stradale, dimenticando completamente gli ultimi due anni della sua vita e la storia d’amore con Sanem. Sebbene affranta dalla situazione, la Aydin combatte per aiutare il suo promesso sposo a riacquistare i ricordi della loro relazione e gli chiede di leggere il romanzo che lei ha scritto, dedicato proprio alla passione che li ha travolti e cambiati. Can teme che non riuscirà più a considerare Sanem come la sua fidanzata, dal momento che ora è poco più che un’estranea. Per aiutare il Divit, la scrittrice acquista la Fikri Harika e riporta l’agenzia nella vecchia sede dove è nato il loro amore. Dopo aver ascoltato casualmente le confessioni di Can al padre Aziz, la Aydin decide di fuggire ma a sorpresa il fotografo la ferma e le chiede di restare. Quando tutto sembra andare per il meglio, la giovane Ayca farà il suo ingresso nelle vite dei due innamorati minacciando i progetti di Sanem…

Anticipazioni Turche: Sanem gelosa di Ayca

Tra tutte le rivali di Sanem, Ayca è senza dubbio quella che potrebbe avere un futuro con Can. La giovane, oltre ad essere innegabilmente affascinante, è un’esperta di arrampicata e sport estremi, ama la natura, la fotografia e conduce una vita del tutto simile a quella che il Divit perseguiva prima di tornare in pianta stabile a Istanbul. Impreparati al debutto di un nuovo, e fondamentale progetto, i dipendenti della Fikri Harika inventano qualche bugia di troppo sul conto del regista che hanno scelto per lo spot di un noto marchio che si è rivolto a loro per la pubblicità. Il fato vuole che sia Ayca la rappresentata dell’azienda che ha chiesto consulenza all’agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit, e che sia anche molto furba. La ragazza, infatti, si accorge che i dipendenti le stanno mentendo ma l’attrazione per Can la porta a concedere loro più tempo. Se per l’azienda la scelta di Ayca sarà determinante per concludere il lavoro, per Sanem sarà un incubo vedere il suo fidanzato vicinissimo alla nuova arrivata.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Ayca tra Can e Sanem?

Ayca sa come attirare l’attenzione di Can che, avendo scordato il sentimento che lo lega a Sanem, si accorge di avere molte più cosa in comune con la giovane che con la donna che si professa la sua fidanzata. Il Divit è senza dubbio attratto dalle proposte di Ayca, ma sa di non poter coinvolgere la Aydin che è allergica a camminate in montagna e arrampicate su ripidi altipiani. Determinato a mentoniere un rapporto professionale, Can si troverà spesso a confrontare Ayca e Sanem sperando che i suoi ricordi inizino a riaffiorare prima che sia troppo tardi.

Scopri le ultime news su Daydreamer.