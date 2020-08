Daydreamer, Anticipazioni: svelato il Destino di Can, Sanem, Leyla e Emre

Anticipazioni TV

Quale Destino attende Can, Sanem, Emre e Leyla? Scopriamo le Anticipazioni sul futuro dei protagonisti delle Puntate di Daydreamer, la soap opera turca di Canale 5.

Daydreamer è una serie di successo, anche grazie alla grande caratterizzazione dei suoi personaggi, principali e non. La soap opera turca di Canale 5 è molto amata dal pubblico, che è curioso di scoprire quale destino sarà riservato a Can e Emre Divit, Sanem e Leyla Aydin e a tutti i protagonisti della colorata agenzia pubblicitari della Fikri Harika. Vi sveliamo cosa accadrà in futuro, con alcune scottanti Anticipazioni.

Daydreamer Anticipazioni, Sanem diventerà una scrittrice?

Sanem Aydin è la protagonista di Daydreamer, una giovane ragazza piena di sogni che crede nel romanticismo e ha progetto da realizzare: trasferirsi alle Galagapos e diventare scrittrice. All’inizio della soap, Sanem si occupa malvolentieri del negozio di famiglia, che si trova in un coloratissimo e tradizionalista quartiere di periferia. L’incontro con Can Divit cambierà per sempre le prospettive della giovane Aydin, che inizierà la sua carriera nell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika. Inizialmente ingannata da Emre e Aylin, Sanem si renderà conto che Can non è il “Re cattivo” che i due complici le hanno descritto e si lascerà andare ai propri sentimenti. Mentre cresce la complicità e la passione con il Divit, cresce anche l’autostima dell’aspirante scrittrice che si guadagna il suo primo lavoro come copywriter nell’agenzia. Sebbene possa sembrare che le aspirazioni di Sanem siano subordinate all’amore che prova per Can, per la Aydin arriverà il successo professionale in un modo del tutto inaspettato. Dopo il perfido Fabri, infatti, arriverà un nuovo personaggio che vorrà conquistare la bella stagista e che le aprirà le porte del mondo dell’editoria! Come reagirà il possessivo Can?

Anticipazioni Daydreamer, Can Divit perdona Sanem?

Can Divit è l’uomo dei sogni. Selvaggio, libero, affascinante nel suo stile bohémien, il seducente fotografo cela anche un animo romantico e un attaccamento invidiabile ai suoi principi morali. Nonostante il suo desiderio più grande sia quello di viaggiare, Can accetterà la proposta del padre Aziz di prendere le redini della Fikri Harika, scontentando le ambizioni del fratello Emre. Il Divit inizierà a provare un sentimento sincero per la svampita Sanem, fino ad esserne quasi ossessionato anche grazie al segreto del profumo che lo fa impazzire. Can scoprirà che Sanem ha aiutato suo fratello a tramare alle sue spalle e i suoi principi gli impediranno di perdonarla. Con il tempo, tuttavia, quando un nuovo nemico minaccia la Aydin, il Divit non potrà far a meno di considerare i suoi sentimenti più importanti del suo orgoglio.

Daydreamer Anticipazioni, Leyla si sposa?

Leyla Aydin è il ritratto della perfezione. Bella, garbata, elegante e molto intelligente, la brillante segretaria di Emre Divit nasconde una forza incredibile. Sebbene sia innamorata da diversi anni del suo capo, che invece è rimasto a lungo ancorato al suo rapporto con la perdita Aylin, Leyla terrà testa ai suoi sentimenti in tumulto e si allontanerà dall’uomo che ama. Il carattere estremamente razionale della maggiore delle sorelle Aydin la porterà ad avvicinarsi ad Osman. Si crea così un triangolo amoroso piuttosto intricato, in cui Osman ama Leyla, che a sua volta ama Emre, che a sua volta ama Leyla ma non può liberarsi di Aylin. Il giovane macellaio del quartiere, ormai diventato un ambito attore dopo aver prestato il suo volto alla Fikri Harika, deciderà di non farsi scappare l’occasione di avere Leyla e chiederà la sua mano! Vedremo la giovane in abito bianco ma chi sarà la sposo?

Anticipazioni Daydreamer, Emre lascia l'agenzia del padre?

Emre Divit è un personaggio che fa discutere. Il minore dei figli di Aziz si mostra estremamente geloso del fratello Can e pianificherà una vendetta, per riprendere il posto che gli spetta come capo della compagnia Fikri Harika. Emre sarà profondamente influenzato dalla vicinanza della perfida fidanzata Aylin, che lo convinverà ad usare Sanem per ingannare Can. Quando il fratello scoprirà tutti gli intrighi orditi da Emre, considerato il vero cattivo della serie, lo caccerà dall'agenzia e lo escluderà dalla sua vita. Un brutto incidente e la vicinanza di Leyla, tuttavia, permetteranno al businessman di redimersi e di ricucire i rapporti con Can. L'amore per la Aydin, tuttavia, sarà minacciato dall'ingresso di Osman, che farà di tutto per portare Leyla all'altare. Dopo essere stato ossessionato per lungo tempo con l'idea di capeggiare l'agenzia, Emre prenderà una decisione inaspettata e lascerà tutto?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45