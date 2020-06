Daydreamer – Anticipazioni prima puntata del 10 giugno 2020: Sanem assunta alla Fikri Hariza

Anticipazioni TV

Anticipazioni Daydreamer - Le Ali del sogno Prima Puntata in Onda Domani alle 14.45. Ecco le Trame del Primo Episodio della nuova Soap su Canale 5.

Parte l'attesissimo appuntamento con la nuova soap turca, con protagonista Can Yaman. Domani – mercoledì 10 giugno 2020 – va in onda la prima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kus in lingua originale), dalle 14.45 su Canale5, al posto di Uomini e Donne arrivato alla chiusura di stagione. Le anticipazioni dell'episodio di domani, ci rivelano che faremo la conoscenza di Sanem, una giovane aspirante scrittrice. La ragazza viene assunta in una prestigiosa agenzia pubblicitaria di Istanbul, di proprietà della famiglia Divit. Aziz Divit, il direttore e proprietario, è pronto ad andare in pensione e a lasciare il testimone ai suoi figli: Can ed Emre. I due ragazzi si troveranno a gestire – a modo loro l'azienda paterna e troveranno sin da subito interessante, la nuova arrivata. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà.

Sanem arriva alla Fikri Harika in questa puntata di Daydreamer – Le ali del sogno

Nella prima puntata di Daydreamer, facciamo la conoscenza della bella Sanem, che per evitare di sposare Muzaffer, decide di trovarsi un nuovo lavoro. La ragazza ha infatti capito che il matrimonio con il suo vicino di casa, è stato combinato da sua madre, desiderosa di dare alla figlia un futuro migliore rispetto al negozio di alimentari della sua famiglia. Una proposta di lavoro, come segretaria, alla Fikri Hariza – l'agenzia pubblicitaria dove lavora sua sorella maggiore Leyla – le dà la giusta opportunità di sfuggire alle nozze. Sanem supera brillantemente il colloquio e viene assunta.

Anticipazioni Daydreamer - Le ali del sogno: Il ritorno di Can

Sanem arriva alla Fikri Harika proprio nel momento in cui il suo proprietario, Aziz Divit, sta andando in pensione. Il direttore ha intenzione di lasciare l'azienda nelle mani dei suoi due abili figli: Can ed Emre. Il primogenito (Can) è un fotografo di fama internazionale, che deve lasciare la sua vita da freelance per tornare a casa e dirigere l'attività di famiglia. Lo spirito indomito del ragazzo gli creerà non pochi problemi e infatti inizialmente, non vorrà accettare l'incarico. Suo fratello Emre è sicuramente più adatto di lui e invece il loro padre gli ha affidato il compito di gestire la contabilità.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno: problemi in azienda

Non dovremo aspettare tanto per scoprire che nell'azienda pubblicitaria ci sono problemi di sicurezza. Le anticipazioni ci rivelano infatti che presto Aziz informerà i suoi figli che in azienda c'è una talpa di Aylin, la loro acerrima rivale. Ma sarà anche chiaro, molto presto, che tra i due fratelli Divit c'è una grande rivalità e che presto tra loro scoppierà una guerra, in cui sarà coinvolta la stessa Sanem.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45