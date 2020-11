Daydreamer Anticipazioni, Osman e Ayhan: un tragico Destino...

Anticipazioni TV

Osman e Ayhan sono tra i protagonisti più sfortunati di Daydreamer, la Soap turca di Canale5. Scopriamo quale sarà il destino dei due amici di Sanem Aydin.

Protagonisti, sebbene in secondo piano, di Daydreamer e amatissimi dal pubblico di Canale5, Osman e Ayhan dovranno affrontare cambiamenti drastici e improvvisi nelle Puntate della serie turca, rinunciando al lieto fine. Scopriamo il tragico destino riservato ai due fratelli del colorato quartiere di Istanbul, e cari amici di Sanem Aydin.

Daydreamer Anticipazioni, Osman e un cuore in mille pezzi

Osman è l’affascinante e leale macellaio del quartiere della famiglia Aydin. Dopo la morte di entrambi i genitori, avvenuta quando Osman era ancora molto giovane, il vicino di Sanem ha stretto un bellissimo rapporto con Nihat e Mevkibe, che considerano lui e la sorella Ayhan al pari di figli di sangue. Osman ha deciso di continuare l’attività di famiglia e portare avanti gli affari della macelleria, molto rinomata nel sobborgo di Istanbul. Il bel giovane, tuttavia, ha un sogno nel cassetto: conquistare la glaciale Leyla Aydin. Per amore della segretaria della Fikri Harika, Osman si lascia coinvolgere dalle bugie di Sanem e si finge il suo promesso sposo. La giovane stagista, infatti, vuole convincere Can di essersi introdotta a casa sua in cerca dell’anello di fidanzamento, finito nella giacca di Emre, mentre invece si trovava lì per rubare fascicoli e incastrarlo, per conto del fratello. La messinscena continua per diverso tempo, fino a quando Sanem sarà costretta ad ammettere la verità sul finto fidanzamento con il macellaio. Nel frattempo, data la sua bellezza innegabile, Osman si presta come attore e modello per l’agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit e finisce con il fare carriera. Quando Leyla accetterà di sposarlo, decisa ad allontanarsi dall’amore che prova per Emre e le causa sofferenza, per Osman si prospetterà finalmente il lieto fine. Al settimo cielo per aver conquistato la Aydin e per la nuova carriera d’attore, che lo porta sul set di un’importante produzione televisiva, Osman non può immaginare che il destino gli riserverà un tiro mancino. Leyla capisce di non poter vivere senza Emre e rompe il fidanzamento rendendo così il quartiere, che negli anni ha accolto e sostenuto i due fratelli orfani, un territorio minaccioso e insidioso. Stanco di dover lottare, Osman decide di accettare l’offerta di lavoro del suo nuovo manager e lascia per sempre Istanbul, nella speranza di poter dimenticare il suo primo ed unico amore.

Ayhan rinuncia a CeyCey nelle Anticipazioni di Daydreamer

Ayhan è uno dei personaggi più positivi di Daydreamer. La migliore amica di Sanem ha sempre una parola positiva per tutti e vuole aiutare le persone a sentirsi forti e piene di fiducia. Sebbene si dimostri una ragazza molto forte e attiva, Ayhan nasconde nel profondo del cuore il dolore per la morte di entrambi i genitori. La giovane non riesce a fidarsi degli altri e per questo accetterà con riluttanza il corteggiamento di CeyCey, folgorato sin dal primo istante dalla vivacità dell’amica di Sanem. Il pubblicitario non si dà per vinto e riesce a conquistare Ayhan. Tutto sembra andare per il meglio per la strampalata coppia, fino a quando la nonna di CeyCey non gli chiederà di sposarsi al più presto e il giovane coinvolgerà Ayhan, non tenendo conto del fatto che lei avrebbe voluto realmente sposarsi. Sentendosi presa in giro dal suo fidanzato, che l’ha usata anche se non di proposito ma a causa di una serie di equivoci, Ayhan deciderà di prendersi una pausa dall’amore e seguirà l’unica persona che non l’ha mai delusa: il fratello maggiore Osman. Non volendo restare sola nel quartiere, né tanto meno continuare l’attività di macellaio, Ayhan si trasferirà fuori Istanbul in cerca di nuovi sogni e progetti. CeyCey riuscirà a confessare tutto l’amore che prova per l’amica di Sanem, promettendole di aspettarla per tutto il tempo necessario. CeyCey manterrà la promessa o tradirà la sua fidanzata?

