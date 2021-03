Daydreamer Anticipazioni dall'8 al 12 marzo 2021: Can lascia che Yigit sposi Sanem!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dall'8 al 12 marzo 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dall'8 al 12 marzo 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dall'8 al 12 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 8 marzo 2021

Nella foresta, Sanem scambia Can per un orso e lo colpisce. Poi gli medica le ferite, ma, sopraggiunta la notte, i due decidono di accamparsi nella foresta.

Puntata in onda Martedì 9 marzo 2021

Can ha smascherato Yigit e l'ha costretto a confessargli di aver bruciato il diario di Sanem, ma questo non gli basta. Vuole che confessi le sue malefatte anche a Sanem.

Puntata in onda Mercoledì 10 marzo 2021

Sanem è sconvolta dalla confessione di Yigit, ma è anche arrabbiata con Can poiché convinta che il Divit abbia dato il suo benestare riguardo la proposta di matrimonio. L'Aydin si convince così che Can non è più innamorato di lei, ma si prende comunque del tempo per pensare alla proposta di Yigit.

Puntata in onda Giovedì 11 marzo alle ore 21.40

Mentre Can tenta di riavvicinarsi a Sanem, alla tenuta vengono tutti a sapere della proposta di matrimonio di Yigit. Gli amici dell'Aydin e del Divit iniziano così a elaborare un piano per far sbocciare di nuovo l'amore tra i due. Nel frattempo, Mevkibe e Nihat non sanno ne spingere la figlia tra le braccia di Yigit o se dare una seconda possibilità a Can.

Puntata in onda Venerdì 12 marzo 2021

Per far riavvicinare Can e Sanem, Deren propone di realizzare una campagna pubblicitaria per le creme e i profumi creati dall'Aydin. Nel frattempo, dopo aver rivelato al fratello di essere in realtà senza lavoro, Emre sprona Leyla a prepararsi per la prima lezione di tango.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.