Daydreamer Anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021: Sanem sconvolta. Ayhan parte per sempre!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dall'8 al 12 febbraio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 8 febbraio 2021

Osman è in partenza, con grande rammarico di Ayhan, che rifiuta l'approccio di Ceycey. Leyla ed Emre sembrano aver ritrovato l'intesa di un tempo.

Puntata in onda Martedì 9 febbraio 2021

Sanem intuisce che lo zio Mitaht può mediare per calmare gli animi tra Mevkibe e Huma, risolvendo così il problema del matrimonio.

Martedì 9 febbraio 2021, la Puntata Serale in onda su Canale5 21.45

Mentre Can e Sanem parlano dell'incontro disastroso tra le rispettive famiglie, si apprende che Leyla ed Emre stanno per sposarsi. Huma impone alla nuora Leyla una lista impegni da assolvere per adeguarsi della sua nuova condizione alto-borghese. Prima di partire per il viaggio di nozze, Emre e Leyla devono portare a termine i compiti elencati dalle rispettive madri nelle loro liste.

Puntata in onda Mercoledì 10 febbraio 2021

Mentre Ceycey e Muzaffer, in piena moda dei "matrimoni-lampo", pensano di dichiararsi rispettivamente ad Ayhan e Guliz, Deren tenta invano di avvicinarsi da Yigit. Intanto, Can e Sanem aiutano a trovare una casa per Leyla ed Emre, troppo impegnati in ufficio e con le liste matrimoniali. Purtroppo però, le loro idee divergenti e i problemi causati da Huma, sembrano creare non poche preoccupazioni alla coppia di fidanzati.

Puntata in onda Giovedì 11 febbraio 2021

Ayhan inizia a sentirsi talmente scombussolata da quanto accade intorno a lei da non riuscire più a ritrovare se stessa. Così la giovane confessa a Sanem di voler fare qualcosa per cambiare la sua vita e decide di chiudere la macelleria e trasferirsi da Osman. Intanto Sanem si sente oppressa dal conflitto tra sua madre e Huma, che affligge anche Leyla ed Emre. Sarà però Can a risolvere momentaneamente la situazione, trovando un compromesso che calmerà le acque tra le loro famiglie. Al contempo, però, il Divit dovrà anche affrontare Emre riguardo la verità su Aziz.

Episodio in onda Venerdì 12 febbraio 2021

Can ed Emre hanno un brusco litigio dopo che il ragazzo ha rivelato al fratello delle reali condizioni di Aziz. Intanto Yigit informa Sanem che il suo libro verrà presto pubblicato negli Stati Uniti. La giovane è al settimo cielo, ma Can sembra non condividere il suo entusiasmo. Il Divit è infatti convinto che Yigit stia tramando qualcosa. Arriva il giorno delle nozze di Leyla ed Emre, ma i guai sembrano dietro l'angolo. Intanto Sanem si trova a casa di Can per scrivere qualche pagina del suo libro, ma l'arrivo di Deren, Ceycey e Yigit le renderà difficile riuscire nella sua impresa.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.