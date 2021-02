Daydreamer Anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021: Sanem in lacrime! Deve dire addio ad Ayhan per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dall'8 al 12 febbraio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dall'8 al 12 febbraio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Puntata in onda Lunedì 8 febbraio 2021

Osman è in partenza, con grande rammarico di Ayhan, che rifiuta l'approccio di Ceycey. Leyla ed Emre sembrano aver ritrovato l'intesa di un tempo. Daydreamer Anticipazioni 8 febbraio 2021

Puntata in onda Martedì 9 febbraio 2021

Sanem intuisce che lo zio Mitaht può mediare per calmare gli animi tra Mevkibe e Huma, risolvendo così il problema del matrimonio.

Martedì 9 febbraio 2021, la Puntata Serale in onda su Canale5 21.45

L'incontro tra Huma e Mihat siè rivelato un fallimento fallimento: Huma continua a non accettare che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando Mevkibe e Nihat. Mentre Can e Sanem parlano dell'incontro disastroso tra le rispettive famiglie, si apprende che Leyla ed Emre stanno per sposarsi. Huma impone alla nuora Leyla una lista impegni da assolvere per adeguarsi della sua nuova condizione alto-borghese. Prima di partire per il viaggio di nozze, Emre e Leyla dovranno portare a termine i compiti elencati dalle rispettive madri nelle loro liste.

Puntata in onda Mercoledì 10 febbraio 2021

Ayhan vorrebbe vendere la macelleria e trasferirsi da Osman. Cengiz, a malincuore, accetta la decisione di Ayhan. A casa di Sanem si parla del ricevimento di Leyla e Emre.

Puntata in onda Giovedì 11 febbraio 2021

Can è costretto a dare una brutta notizia ad Emre: il loro padre Aziz non è all'estero per puro piacere personale. È affetto da una grave patologia ai polmoni e si sta curando.

Episodio in onda Venerdì 12 febbraio 2021

È la mattina del matrimonio di Emre e Leyla e la giornata si preannuncia rocambolesca: entrambi non hanno ancora comprato gli abiti per la cerimonia.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.